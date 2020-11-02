В регулярном чемпионате баскетбольной Единой лиги прошли очередные игры. В матче недели, который состоялся в Краснодаре, местный "Локомотив-Кубань" одолел казанский УНИКС со счетом 93:81.

Игроки казанского УНИКСа чаще всего нарушали правила при опеке Миндаугаса Кузминскаса (на фото) из "Локо". Фото: vtb-league.com

Очные встречи клубов большой пятерки (в нее помимо "Локо" и УНИКСа входят ЦСКА, "Химки" и питерский "Зенит") - это всегда принципиальный момент. А когда играют команды, представляющие Единую лигу во втором по престижу клубном турнире континента, Кубке Европы, то тем более. Сразу скажем, матч в Краснодаре оправдал все ожидания.

Начало осталось за гостями: казанцы как будто чувствовали себя раскованней соперника и первую четверть завершили с отрывом +13 в свою пользу - 28:15. А вот в следующей 10-минутке маятник качнулся уже в сторону "железнодорожников". В течение пяти минут баскетболисты "Локо" позволили набрать УНИКСу всего два (!) очка, а свой прицел, наоборот, наладили. В итоге к большому перерыву хозяева сумели вырваться немного вперед - 41:39.

Третья четверть получилась самой равной (28:26), так что решилось все уже в последние десять минут. Ключевыми стали дальние попадания форварда "Локо" Кевина Херви (5 из 10), которые и предопределили исход встречи. К слову, вместе с одноклубником Джорданом Кроуфордом Херви стал самым результативным игроком встречи: у обоих по 22 очка. При этом стоит отметить, что у "Локомотива-Кубани" снова сработала ротация: абсолютно все игроки краснодарцев, выходившие на паркет, отметились набранными очками. В том числе и 22-летний Григорий Мотовилов, прокомментировавший ход матча.

- Соперник был достойный. Смогли переключить игру после неудачной первой четверти, стали агрессивнее играть в защите. Потом уже почувствовали бросок, пошли быстрые отрывы. Считаю, что мы на правильном пути.

- После перерыва стали показывать свой фирменный баскетбол, - подтвердил наставник кубанцев Евгений Пашутин, - играли от защиты, действовали с хорошей энергией, сделали 27 результативных передач, что очень нелегко против УНИКСа. Будем улучшать игру, идти вперед, сделали еще один шаг к своей цели.

Того же мнения был и президент "Локомотива-Кубани" Андрей Ведищев.

- Сегодня мы провели отличный матч, хотя он получился и не совсем ровным. В начале встречи было тяжело: нам не удалось сразу включиться в игру, и УНИКС умело этим воспользовался. Ребята пришли в себя, смогли поймать свой ритм, кураж и переиграли соперника как в защите, так и в нападении. Одержана очень важная победа в Единой лиге ВТБ.

Добавим, что эта победа стала для "Локо" уже седьмой во всех турнирах подряд и четвертой кряду в рамках Единой лиги. А вот УНИКС, наоборот, потерпел первое поражение в регулярном чемпионате.

Что касается других матчей игрового дня, ЦСКА разгромил "Енисей" - 109:60, а питерский "Зенит" был сильнее казахстанской "Астаны" - 85:52.

Текущий топ-5 "регулярки" Единой лиги выглядит следующим образом: "Зенит" (5 побед - 0 поражений), "ПАРМА" (2-0), "Локомотив-Кубань" (5-1), ЦСКА (4-1), УНИКС (2-1).