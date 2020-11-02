Во вторник и среду состоятся очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. 3 ноября вечером столичный "Локомотив" постарается выправить ситуацию в турнирной таблице в домашнем матче с "Атлетико".

Будем откровенны: сразу после жеребьевки стало понятно, что "красно-зеленым", скорее всего, предстоит борьба за третье место с австрийским "Зальцбургом". Однако москвичи неплохо проявили себя на старте Лиги чемпионов. Ничья в Зальцбурге и поражение на последних минутах игры с действующим обладателем трофея "Баварией" - такой промежуточный результат нельзя назвать провалом.

Другой вопрос, если "Локомотив" хочет совершить небольшой подвиг и все же выйти в плей-офф главного Еврокубка, ему ни в коем случае нельзя терять очки в ближайшем матче. А желательно и вовсе победить, хотя сделать это будет невероятно сложно.

"Атлетико" в новом сезоне провалился по большому счету только однажды: в поединке первого тура группового этапа с "Баварией" - 0:4. В остальном же "матрасники" отлично набрали приличный ход: в национальном первенстве команда Диего Симеоне не потерпела пока ни одного поражения и идет на третьей строчке, отставая от лидера "Реал Сосьедада" всего на три очка. Здорово выглядит один из самых талантливых футболистов мира Жоао Фелиш, с ходу адаптировался в новом клубе Луис Суарес.

Но, безусловно, главный человек в "Атлетико" - это главный тренер Диего Симеоне. В следующем году исполнится ровно десять лет с момента, как он возглавил "матрасников". Прогресс команды за эти годы впечатляет: она стала чемпионом страны, дважды победила в Лиге Европы, по разу завоевала Кубок и Суперкубок Испании и дважды участвовала в финале Лиги чемпионов.

Как видно, в тренерской карьере Симеоне были матчи поважнее завтрашнего. В этой связи весьма любопытно прозвучал ответ аргентинца на вопрос, как он собирается готовиться к встрече в Черкизове.

- Мы годами выступаем в Лиге чемпионов. Нам предстоит пятичасовой перелет, по ходу которого у нас будет возможность посмотреть матчи "Локомотива", - заявил Симеоне.

К одной из ключевых встреч Лиги чемпионов "Локомотив" подошел не в лучшей форме: если брать в расчет все турниры, команда проиграла уже в трех матчах подряд. В результате "красно-зеленые" опустились на седьмую строчку в Премьер-лиге и еще больше отстали от лидеров.

Несмотря на последние неудачи, главный тренер "Локомотива" Марко Николич настроен оптимистично.

- После жеребьевки у меня, как правило, спрашивают: не боимся ли мы? Но почему "Локомотив" должен бояться? Это футбол. Мы хотим соревноваться с сильнейшими. Конечно, легко не будет. Это ведь Лига чемпионов, здесь собраны 32 лучшие команды в Европе. Для нас это вызов - играть, бороться и добиваться хороших результатов против таких клубов, - отметил Николич.

Еще два российских клуба - "Зенит" и "Краснодар", проведут свои матчи в среду. Как и в случае с "Локомотивом", предстоящие игры во многом определят дальнейшую судьбу питерцев и южан в Лиге чемпионов.

В худшем положении находятся зенитовцы. Они уступили в обеих встречах на старте турнира и занимают последнее место в группе F. Впереди - домашний поединок с "Лацио", в активе которого четыре очка. Столько же набрала дортмундская "Боруссия". Итальянцы и немцы опережают на один балл "Брюгге".

Защитникам "Локомотива" предстоит сдерживать Луиса Суареса и одного из самых талантливых игроков мира - нового "Криштиану Роналду" Фелиша

Что может чуть приподнять настроение болельщикам "Зенита" - так это то, что на выходных команда прервала трехматчевую серию из поражений. Без Артема Дзюбы, Сердара Азмуна, Себастьяна Дриусси и Малкома "сине-бело-голубые" победили "Химки" (2:0) и вернулись на вторую строчку в таблице РПЛ.

Явный спад наблюдается у "Краснодара". Лишившись на некоторое время целой группы лидеров, "быки" притормозили. В результате клуб опустился уже на десятое место в чемпионате и крупно проиграл в предыдущем туре Лиги чемпионов дома "Челси - 0:4. В среду команде Мурада Мусаева предстоит выезд к "Севилье". На данный момент краснодарцы идут третьими в квартете "Е", имея в своем активе одно набранное очко (столько же и у "Ренна"). Ну а лидируют в группе "Челси" и "Севилья" (по четыре балла).

Тем временем

Стал известен состав сборной России на предстоящие матчи: контрольный с Молдовой (12 ноября), а также Лиги наций с турками (15 ноября) и сербами (18 ноября). В список попали 28 игроков. Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо"); защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Роман Евгеньев ("Динамо"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Игорь Смольников ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"); полузащитники: Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания); нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Соболев ("Спартак"), Антон Заболотный ("Сочи").