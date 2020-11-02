Новости

Путин поговорил по телефону с Алиевым и Пашиняном 22:38
В Минэнерго не видят рисков падения цены на нефть до 10 долларов 22:08
СМИ: Россия может принять все матчи Евро-2020 21:51
Россиянин приговорен в США к восьми годам тюрьмы за кибермошенничество 21:49
В Измире после землетрясения спасли кошку 21:41
Проценко ответил на вопрос о связи группы крови с тяжестью COVID-19 21:38
В Вооруженных силах зарегистрировано 3 300 военнослужащих с коронавирусом 20:54
Беглов предупредил петербуржцев о жестких ограничениях 20:53
Премьер Грузии заразился коронавирусом 20:37
МИД Новой Зеландии возглавила женщина с татуировкой на лице 20:17
"Газпром" подтвердил требование Польши пересмотреть цену на газ 19:48
Более двух тысяч заведений Москвы получили QR-коды 19:44
Сериалы "Бомба" и "Казанова" выйдут на ТВ в один день 19:40
Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году 19:07
В убийстве "колбасного короля" подозревают уроженца Средней Азии 19:04
Число бюджетных мест в регионах будет ежегодно расти 18:56
Минпросвещения: Ситуация по COVID-19 в школах управляемая 18:54
Ассамблея Русского мира в этом году пройдет в онлайн-формате 18:54
Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me 18:46
Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова 18:34
Умер актер из "В бой идут одни "старики" Александр Немченко 18:24
Парфенов возглавил тульский "Арсенал" 18:06
Комиссия Госдумы попросит Германию о взаимодействии правоохранителей 18:03
Чемпион WBC и IBF Бетербиев: с удовольствием смотрел женский ЧР по боксу 18:01
"Альфа-банк" объяснил снятие средств с клиентских карт 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
02.11.2020 22:24
Рубрика: Спорт

Нелегкое "Атлетико"

"Локомотив" примет в Лиге чемпионов мадридцев
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Во вторник и среду состоятся очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. 3 ноября вечером столичный "Локомотив" постарается выправить ситуацию в турнирной таблице в домашнем матче с "Атлетико".
В прошлом туре "Локомотив" в упорной борьбе проиграл на своем поле "Баварии" (1:2). Фото: Михаил Синицын/ РГ В прошлом туре "Локомотив" в упорной борьбе проиграл на своем поле "Баварии" (1:2). Фото: Михаил Синицын/ РГ
В прошлом туре "Локомотив" в упорной борьбе проиграл на своем поле "Баварии" (1:2). Фото: Михаил Синицын/ РГ

Будем откровенны: сразу после жеребьевки стало понятно, что "красно-зеленым", скорее всего, предстоит борьба за третье место с австрийским "Зальцбургом". Однако москвичи неплохо проявили себя на старте Лиги чемпионов. Ничья в Зальцбурге и поражение на последних минутах игры с действующим обладателем трофея "Баварией" - такой промежуточный результат нельзя назвать провалом.

СМИ: Россия может принять все матчи Евро-2020

Другой вопрос, если "Локомотив" хочет совершить небольшой подвиг и все же выйти в плей-офф главного Еврокубка, ему ни в коем случае нельзя терять очки в ближайшем матче. А желательно и вовсе победить, хотя сделать это будет невероятно сложно.

"Атлетико" в новом сезоне провалился по большому счету только однажды: в поединке первого тура группового этапа с "Баварией" - 0:4. В остальном же "матрасники" отлично набрали приличный ход: в национальном первенстве команда Диего Симеоне не потерпела пока ни одного поражения и идет на третьей строчке, отставая от лидера "Реал Сосьедада" всего на три очка. Здорово выглядит один из самых талантливых футболистов мира Жоао Фелиш, с ходу адаптировался в новом клубе Луис Суарес.

Но, безусловно, главный человек в "Атлетико" - это главный тренер Диего Симеоне. В следующем году исполнится ровно десять лет с момента, как он возглавил "матрасников". Прогресс команды за эти годы впечатляет: она стала чемпионом страны, дважды победила в Лиге Европы, по разу завоевала Кубок и Суперкубок Испании и дважды участвовала в финале Лиги чемпионов.

Как видно, в тренерской карьере Симеоне были матчи поважнее завтрашнего. В этой связи весьма любопытно прозвучал ответ аргентинца на вопрос, как он собирается готовиться к встрече в Черкизове.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Черчесов рассказал о состоянии Дзюбы перед матчами сборной России

- Мы годами выступаем в Лиге чемпионов. Нам предстоит пятичасовой перелет, по ходу которого у нас будет возможность посмотреть матчи "Локомотива", - заявил Симеоне.

К одной из ключевых встреч Лиги чемпионов "Локомотив" подошел не в лучшей форме: если брать в расчет все турниры, команда проиграла уже в трех матчах подряд. В результате "красно-зеленые" опустились на седьмую строчку в Премьер-лиге и еще больше отстали от лидеров.

Несмотря на последние неудачи, главный тренер "Локомотива" Марко Николич настроен оптимистично.

- После жеребьевки у меня, как правило, спрашивают: не боимся ли мы? Но почему "Локомотив" должен бояться? Это футбол. Мы хотим соревноваться с сильнейшими. Конечно, легко не будет. Это ведь Лига чемпионов, здесь собраны 32 лучшие команды в Европе. Для нас это вызов - играть, бороться и добиваться хороших результатов против таких клубов, - отметил Николич.

Еще два российских клуба - "Зенит" и "Краснодар", проведут свои матчи в среду. Как и в случае с "Локомотивом", предстоящие игры во многом определят дальнейшую судьбу питерцев и южан в Лиге чемпионов.

В худшем положении находятся зенитовцы. Они уступили в обеих встречах на старте турнира и занимают последнее место в группе F. Впереди - домашний поединок с "Лацио", в активе которого четыре очка. Столько же набрала дортмундская "Боруссия". Итальянцы и немцы опережают на один балл "Брюгге".

Защитникам "Локомотива" предстоит сдерживать Луиса Суареса и одного из самых талантливых игроков мира - нового "Криштиану Роналду" Фелиша

Что может чуть приподнять настроение болельщикам "Зенита" - так это то, что на выходных команда прервала трехматчевую серию из поражений. Без Артема Дзюбы, Сердара Азмуна, Себастьяна Дриусси и Малкома "сине-бело-голубые" победили "Химки" (2:0) и вернулись на вторую строчку в таблице РПЛ.

Явный спад наблюдается у "Краснодара". Лишившись на некоторое время целой группы лидеров, "быки" притормозили. В результате клуб опустился уже на десятое место в чемпионате и крупно проиграл в предыдущем туре Лиги чемпионов дома "Челси - 0:4. В среду команде Мурада Мусаева предстоит выезд к "Севилье". На данный момент краснодарцы идут третьими в квартете "Е", имея в своем активе одно набранное очко (столько же и у "Ренна"). Ну а лидируют в группе "Челси" и "Севилья" (по четыре балла).

Тем временем

Стал известен состав сборной России на предстоящие матчи: контрольный с Молдовой (12 ноября), а также Лиги наций с турками (15 ноября) и сербами (18 ноября). В список попали 28 игроков. Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо"); защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Роман Евгеньев ("Динамо"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Игорь Смольников ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"); полузащитники: Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания); нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Соболев ("Спартак"), Антон Заболотный ("Сочи").

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Лига чемпионов 2020/2021

Главное сегодня

Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году
Рогозин назвал сроки утверждения программы сверхтяжелой ракеты
Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
Нурмагомедов заработал более трех млн долларов за бой с Гэтжи
Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19