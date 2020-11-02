Лукашенко: Беларусь всегда будет привержена межконфессиональному миру

О приверженности межконфессиональному миру шел разговор у Александра Лукашенко на встрече 2 ноября с патриаршим экзархом Беларуси Вениамином, информирует пресс-служба главы государства.

О личной встрече с митрополитом Минским и Заславским стороны оговорились, чтобы обсудить существующие в государстве проблемы, еще в начале октября во время церемонии открытия нового храма в агрогородке Шершуны Минского района, сообщают новостные порталы.

Отметив, что власть высоко оценивает "конфессиональный мир, который удалось сформировать за четверть века в стране", белорусский лидер в очередной раз подчеркнул, что государство всегда будет ему привержено. При этом, бывая в церкви, президент постоянно говорит о том, что "оплотом мира является православная церковь". А конфессиональная политика государства направлена на поддержание и укрепление межконфессионального мира и согласия в белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически традиционными конфессиями.

Президент напомнил, что в стране с почти 10-миллионным населением зарегистрировано множество религиозных конфессий, включая православные, католические и протестантские организации, общины старообрядцев, иудейские объединения, мусульманские и буддистская общины.

В этой связи Лукашенко обратил внимание на тот факт, что руководству станы "удалось сохранить это равновесие и баланс при всех событиях, которые происходили и еще происходят, особенно в Минске", - констатировал он. Конечно, добавил он, "не без ошибок и со стороны властей, и со стороны конфессий".

Но если хоть одна организация в стране, пояснил свою позицию глава РБ, будет нацелена на разрушение государства, "я, конечно, буду вынужден на это реагировать. Как глава государства по Конституции я обязан защищать это государство, это моя первейшая обязанность", - подчеркнул президент.

В этой связи он напомнил о ситуации с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Подобное, предупредил Лукашенко, никому не позволено.

С другой стороны, он обратил одновременно внимание на тот факт, что, кроме православной церкви, белорусское государство активно сотрудничает и с другими конфессиями. В качестве примера он сослался на строительство мечети в белорусской столице. "Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму", - сказал Лукашенко.

Правда, при этом, по его мнению, государство и общество должны считаться с тем, что большинство граждан отдает предпочтение какому-либо течению, в случае Беларуси - православию. "У нас никогда не было столкновений и противоречий, как бы кому-то ни хотелось. Потому что народ это не примет: он хочет спокойно молиться, занимать своими делами", - убежден глава государства.

Коснулся Лукашенко и актуальной проблемы, связанной с коронавирусом, отметив, что последствия его распространения серьезно повлияли на национальную экономику. "Приходы немного обеднели, потому что меньше людей приходит, хотя мы храмы никогда не закрывали и закрывать не будем. Мы готовы войти в положение, проработать этот вопрос в правительстве - если нужно церковь поддержать в эти трудные времена, значит, надо поддержать", - резюмировал Лукашенко.

Как известно, РБ и православная церковь, которая насчитывает 1709 религиозных общин, продолжают реализацию заключенного семнадцать лет назад соглашения о сотрудничестве. Его выполнению содействует созданный по решению правительства Координационный совет по разработке и реализации совместных программ сотрудничества между органами государственного управления и БПЦ, возглавляемый уполномоченным по делам религий и национальностей.

А всего в стране, уточняет БЕЛТА, зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений. По данным на начало года, в республике работают 3563 религиозные организации, включая 3389 общин и 174 организации, имеющие общеконфессиональное значение.