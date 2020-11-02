Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me

Компания Mail.ru Group объявила о продаже картографического сервиса Maps.me как непрофильного актива группы. Его приобретет швейцарская компания Parity Group за 1,6 млрд рублей, что в 3 раза выше, чем оценивала его Mail.ru Group 6 лет назад.

Приложение Maps.me позволяет загружать на смартфон карты и данные об объектах с картографического сервиса OpenStreetMap. Его особенность состоит в том, что пользователи по всему миру могут самостоятельно редактировать карты, а само приложение доступно без интернета.

Проект Maps.me был куплен Mail.ru Group 6 лет назад - в 2014 году. Число установок превысило 140 млн, а аудитория составляет 10 млн пользователей в месяц.