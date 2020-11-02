Маткапитал разрешат использовать в качестве взноса по сельской ипотеке

Материнский капитал разрешат использовать в качестве взноса по сельской ипотеке, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготная программа поддержки села запущена только в этом году, но становится очень востребованной. "Можно получить кредит по льготной ставке до 3 процентов, чтобы построить себе дом или приобрести другое жилье в сельской местности", - напомнил глава правительства в ходе оперативного совещания со своими заместителями. Уже выдано более 27 тысяч ипотечных займов, субсидируемых государством. На следующий год в федеральном бюджете правительство предусмотрело на эту программу более четырех миллиардов рублей.

Сейчас подготовлены изменения в правила, которые позволят родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средств материнского капитала. "Зачастую банки отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено. Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья", - заявил Мишустин.

Также расширяется список регионов, где на приобретение или строительство жилья можно взять повышенную сумму - 5 миллионов рублей. Это право было у жителей дальневосточных регионов и Ленинградской области. "Теперь такая возможность будет и у тех, кто проживает в Ямало-Ненецком автономном округе", - сообщил премьер.

- Обращаю внимание: все корректировки, которые вносим в правила, нацелены на то, чтобы сельская ипотека была простой и удобной для людей, а ее развитие помогло привлечь на село молодежь и квалифицированных специалистов, которых там пока не хватает, - заключил председатель правительства.