Мэрилин Мэнсон снимется в сериале про оборотней и джина

Продюсером второго сезона хоррор-сериала "Калейдоскоп ужасов" станет Грег Никотеро, уже работавший над несколькими частями "Зловещих мертвецов". А Мэрилин Мэнсон, обладающий мрачноватым характером и любящий эпатаж, да и черный юмор, наверняка, сможет реализовать уже не только музыкальные, но и актерские способности.

Основой сценария кино-антологии "Калейдоскопа ужасов" станут рассказы Стивена Кинга и американские комиксы 50-х годов. Причем, жанры будут самые разнообразные: ужасы, триллер, черная комедия, фэнтези.

Запланированы шесть новых эпизодов. Очевидно, что в них снова найдется место и американским оборотням, и мстительным зомби, и ужасным монстрами и хитрому джину…

Премьера назначена на 2021-й год, но пока - только на стриминговом сервисе Shudder.

Кстати

Музыку к первому сезону "Калейдоскопа ужасов", вышедшему в 2019 году, сочинял Тайлер Бейтс - гитарист, композитор и продюсер, пять лет проработавший в группе Marylin Manson. Впрочем, диск 2020 года американский шок-рокер записывал уже с другим продюсером - Шутером Дженнигсом. Теперь Тайлер Бейтс и Мэрилин Мэнсон встретятся вновь - уже в "Калейдоскопе ужасов".