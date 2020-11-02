Мэрилин Мэнсон снимется в сериале про оборотней и джина

Основой сценария кино-антологии "Калейдоскопа ужасов" станут рассказы Стивена Кинга и американские комиксы 50-х годов. Причем, жанры будут самые разнообразные: ужасы, триллер, черная комедия, фэнтези.
Запланированы шесть новых эпизодов. Очевидно, что в них снова найдется место и американским оборотням, и мстительным зомби, и ужасным монстрами и хитрому джину…
Премьера назначена на 2021-й год, но пока - только на стриминговом сервисе Shudder.
Кстати
Музыку к первому сезону "Калейдоскопа ужасов", вышедшему в 2019 году, сочинял Тайлер Бейтс - гитарист, композитор и продюсер, пять лет проработавший в группе Marylin Manson. Впрочем, диск 2020 года американский шок-рокер записывал уже с другим продюсером - Шутером Дженнигсом. Теперь Тайлер Бейтс и Мэрилин Мэнсон встретятся вновь - уже в "Калейдоскопе ужасов".