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02.11.2020 20:17
Рубрика: В мире

МИД Новой Зеландии возглавила женщина с татуировкой на лице

Текст: Юрий Когалов
Фото: BEN MCKAY/EPA Фото: BEN MCKAY/EPA
Фото: BEN MCKAY/EPA

Министерство иностранных дел Новой Зеландии впервые в истории возглавила женщина. На этом пост премьер-министр Джасинда Ардерн назначила Нанаю Махуту, имеющую необычную внешность. На подбородке она носит "моко кауаэ" - традиционную женскую татуировку племени маори.

Фото: AP Photo/Mark Baker
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Махута довольно известна в стране, она более 20 лет проработала в парламенте, занимала различные должности в органах местного самоуправления маори. Кстати, татуировку она сделала всего лишь несколько лет назад - в 2016 году, чтобы почтить память предков и улучшить отношение новозеландцев к родному племени. Дело в том, что маори составляют лишь около четверти населения страны, но многие из членов этого племени связаны с преступностью, что определяет негативное отношение к ним.

Выбор Махуты, как отмечают местные СМИ, стал большой неожиданностью. Кресло главы МИД стало вакантным после недавних парламентских выборов, на которых Лейбористская партия Ардерн одержала убедительную победу. Уинстон Питерс, прежде занимавший этот пост, был вынужден покинуть кабинет министров после поражения его партии "Новая Зеландия прежде всего". Кстати, он тоже был представителем племени маори. Местные эксперты ожидали, что его заменит один из сподвижников Ардерн из предыдущего состава правительства.

Но та выбрала Махуту. "Она из тех, кто очень, очень быстро строит фантастические отношения, и это один из ключевых навыков в сфере международных отношений", - пояснила свой выбор Ардерн. "Вам нужно только взглянуть на сложную работу, которую ей пришлось выполнять, например, в местном правительстве, это демонстрирует те дипломатические навыки, которые нам необходимы, чтобы представлять Новую Зеландию на мировой арене", - добавила она.

В целом новый кабинет, который в пятницу будет приведен к присяге, премьер-министр назвала "невероятно разнообразным". В нем несколько представителей племени маори, много женщин, а своим заместителем Ардерн сделала открытого гея - Гранта Робертсона (кстати, он сохранил портфель министра финансов и инфраструктуры). Глава правительства подчеркнула, что все назначения сделаны по заслугам. "Я считаю, что это важный момент - это люди, которых повысили за то, что они привносят в кабинет. Они также отражают Новую Зеландию, которая их избрала", - заявила Ардерн.

В качестве своих целей на втором сроке она уже назвала борьбу с COVID-19 и восстановление экономики страны.

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