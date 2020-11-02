МИД РФ: Ввод миротворцев в Карабах возможен только с согласия сторон конфликта

Ввод миротворцев в Нагорный Карабах должен быть одобрен всеми сторонами конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя эту идею, высказанную советником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном.

"Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли все эти предложения и идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта", - отметил замглавы МИД РФ.

Ранее О'Брайен, выступая перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе, заявил, что обеим сторонам конфликта следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, Вашингтон работает с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования таких сил.

Руденко со своей стороны отметил, что российская сторона по официальным каналам не получала такой информации. О предложении США стало известно только из публичных выступлений О'Брайена.

Что касается возможности проведения российско-армянских консультаций по оказанию помощи Армении, то российский дипломат заявил, что "все необходимые действия, предусмотренные соглашением 97-го года, реализуются". Вопрос о сроках возможных контактов по безопасности он оставил без комментариев.