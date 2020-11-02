МИД РФ: Ввод миротворцев в Карабах возможен только с согласия сторон конфликта

"Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли все эти предложения и идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта", - отметил замглавы МИД РФ.
Ранее О'Брайен, выступая перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе, заявил, что обеим сторонам конфликта следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, Вашингтон работает с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования таких сил.
Руденко со своей стороны отметил, что российская сторона по официальным каналам не получала такой информации. О предложении США стало известно только из публичных выступлений О'Брайена.
Что касается возможности проведения российско-армянских консультаций по оказанию помощи Армении, то российский дипломат заявил, что "все необходимые действия, предусмотренные соглашением 97-го года, реализуются". Вопрос о сроках возможных контактов по безопасности он оставил без комментариев.