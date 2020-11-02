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02.11.2020 13:47
Рубрика: Экономика

Минцифры: Перевод радиочастот для 5G в гражданское назначение начнется в 2021 году

Текст: Галина Мисливская

С 2021 года стартует программа конверсии, то есть перевода из военного назначения в гражданское, радиочастот, на которых в будущем начнет работать мобильная связь по технологии 5G. Об этом рассказал в понедельник глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

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Он напомнил, что ведомство вело "долгую баталию по согласованию полос". "Сейчас она завершилась. Мы с военными согласовали диапазоны частот, которые нам отдаются под 5G", - сообщил Шадаев.

По его словам, "со следующего года стартует большая программа конверсии радиочастотного спектра". "Мы из этих полос будем выводить средства военных, чтобы полностью отдать их под развитие технологии 5G", - пояснил министр.

Он также подчеркнул, что сети 5G будут использовать в основном российское оборудование. "Еще одно очень важное фундаментальное решение принято по 5G - о том, что будет профинансировано собственное производство национального оборудования, необходимого для того, чтобы с 2024 года все сети 5G базировались только на отечественных решениях", - добавил Максут Шадаев.

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