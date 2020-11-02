Минпросвещения: Ситуация по COVID-19 в школах управляемая

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в российских школах управляемая. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в "Артеке", где проходит финал конкурса для школьников "Большая перемена".

- В целом на сегодня ситуация в школах управляемая, - цитирует Сергея Кравцова РИА Новости. - Закрыты на карантин из-за коронавируса 0,1% общеобразовательных учреждений.

По словам министра, для снижения заболеваемости многие регионы продлевают осенние каникулы. Решения принимаются исходя из той эпидемиологической ситуации, которая сложилась в каждом конкретном регионе, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей. Рекомендациями министерства просвещения предусмотрена возможность корректировки учебных программ, переноса некоторых тем на другую четверть.