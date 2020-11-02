Минздрав: В России против гриппа привились 48,4 млн человек

В России против гриппа привились 48,4 млн человек, в том числе - более 13 млн детей, сообщили в Минздраве. В ведомстве отмечают, что 1,1 млн человек сделали прививку за счет средств работодателей.

Всего в рамках госконтрактов в регионы уже поставлено более 57 млн доз вакцины от гриппа, что составляет 76% от заключенных госконтрактов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, у всех вакцин актуальный состав, все они квадривалентные и создавались под циркулирующие штаммы вируса гриппа, о которых сообщила Всемирная организация здравоохранения, прошли мониторинг Роспотребнадзора и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева.

В Минздраве также рассказали, что с начала эпидемического сезона зарегистрировано 6,19 млн случаев ОРВИ. По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, сегодня известно о 20 случаях лабораторно подтвержденного гриппа среди заболевших, семь из них - это грипп А, который обнаружен в Москве, Калининградской и Кемеровской областях, 13 - грипп В, который выявлен у жителей Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Все заболевшие не были привиты против гриппа.

Ситуация по заболеваемости гриппом в целом остается благополучной, отмечается в сообщении пресс-службы Минздрава. Планируется, что общий объем иммунизации населения против гриппа в этом году должен составить 60%.