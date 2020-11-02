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02.11.2020 12:45
Рубрика: Власть

Миронов предложил расширить полномочия ФАС для борьбы с ростом цен

Текст: Татьяна Замахина

Стоило государству выплатить семьям с детьми по 10 тыс. рублей на ребенка, как набор школьных принадлежностей подорожал на 50% при инфляции в 4%, заметил глава "Справедливой России" Сергей Миронов. В связи с этой и другими подобными ситуациями он предложил расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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"Как только продлили льготную ипотеку - новостройки сразу подорожали на 10%, - привел другой пример Миронов. - Даже президент уже вынужден обращать внимание правительства на то, что перекос цен сводит на нет эффективность этой программы".

"Хотя чиновники должны понимать все сами и принимать меры без напоминаний. Для льготной ипотеки необходимы ограничители: застройщики, которые необоснованно задирают цены, должны вылетать из программы", - сказал глава "Справедливой России".

Он напомнил, что ранее на форуме "Россия зовет!" Владимир Путин предостерег правительство, что рост цен на жилье может обнулить эффект от льготной ипотеки.

Такая ситуация, считает парламентарий, складывается не только с жильем, но и с товарами первой необходимости, в том числе с детскими товарами.

Миронов напомнил заявление антимонопольного ведомства о том, что в РФ раскрывается не больше 3% картельных сговоров. При этом ущерб экономике в ФАС оценили в 2% ВВП. Так что необходимо расширение полномочий ведомства, резюмировал лидер "Справедливой России".

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия" Правительство ФАС Законодательная власть Госдума

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