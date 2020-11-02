Мишустин дал поручения по развитию Арктики

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам своей рабочей поездки в Мурманск, в ходе которой обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры Арктического региона и поддержка местного бизнеса.

До 31 мая следующего года он ожидает внесения в правительство стратегии развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в российской части Арктики, рассчитанной на ближайшие 10 лет и на период до 2035 года. Документ позволит обеспечить комплексное решение задачи и создать условия для увеличения объемов перевозок экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути. А до 4 декабря Министерство энергетики должно представить долгосрочный прогноз грузопотока в акватории Арктической зоны России.

Минтрансу, Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и "Росатому" поручено до 25 декабря подготовить предложения по дальнейшему наращиванию ледокольного флота для обеспечения круглогодичной, регулярной и безопасной навигации в акватории Северного морского пути, в том числе в восточном направлении.

До 18 декабря премьер ожидает увидеть планы по увеличению программы комплексных геолого-геофизических работ на континентальном шельфе для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы углеводородного сырья в Арктической зоне России и Дальневосточном федеральном округе и примерно в эти же сроки готовые идеи по налоговому стимулированию таких работ.