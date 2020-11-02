Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимой возникшую ситуацию, когда в отдельных регионах в аптеках нет лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших.

Правительство подготовило новый сбалансированный подход для регулирования цен на препараты из этого списка. "Прежде всего, чтобы обеспечить людям как можно широкий доступ к необходимым им лекарствам. Речь идет о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться", - подчеркнул глава кабмина.

В то же время он заметил, что производители не могут работать себе в убыток. "Действующий механизм перерегистрации цен не позволяет проводить их индексацию. В результате производство останавливается, поставки прекращаются", - пояснил Мишустин.

Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы в случае снижения цены на лекарство за рубежом препарат также подешевел и в России, сказал премьер.