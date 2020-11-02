Мишустин: Ситуация с коронавирусом в регионах остается сложной

Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Российской Федерации пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Уровень заболеваемости все еще высокий. В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму, врачи работают в чрезвычайно напряженном графике", - подчеркнул он на президиуме координационного совета по борьбе с инфекцией.

Выполняя поручение президента, в качестве дополнительной помощи правительство направило на места более 16 миллиардов рублей на улучшение материально-технической базы медучреждений, закупку средств индивидуальной защиты, систем тестирования и препаратов для больных, лечащихся на дому.

"Эти средства министерство здравоохранения и министерство финансов оперативно довели до регионов. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации максимально быстро организовать закупочные процедуры и контроль за оказание медицинской помощи и применением препаратов", - обратился Мишустин к губернаторам.

В ряде регионов надо решить вопросы транспортного обеспечения участковых врачей, увеличить число машин скорой помощи. "Чтобы люди не ждали приезда врача слишком долго", - указал премьер.