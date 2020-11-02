Мишустин выделил 5 млрд на лекарства амбулаторным больным COVID-19

Более 5 миллиардов рублей направил в регионы премьер-министр Михаил Мишустин на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом.

Средства предназначены для пациентов, проходящих лечение дома. Для профилактики болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства. На заседании кабмина в прошедший четверг Михаил Мишустин распорядился максимально быстро довести финансирование до регионов, чтобы там оперативно организовали закупки необходимых препаратов.