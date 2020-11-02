Молодежная сборная РФ по футболу назвала состав на матчи против Венгрии и Словении

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на контрольные матчи, которые будут сыграны в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы 2021 года.

Российская команда, занявшая первое место в своей отборочной группе и досрочно гарантировавшая себе участие в финальной стадии чемпионата Европы-2021 года, начала готовиться к турниру, групповой раунд которого состоится уже весной. В предыдущий раз россияне принимали участие в ЧЕ в 2013 году.

13 ноября в городе Секешфехервар российская команда сыграет с Венгрией, а 17 ноября в Мариборе со Словенией. На матчи тренерский штаб вызвал следующих игроков:

Вратари: Денис Адамов ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Иван Ломаев ("Крылья Советов").

Защитники: Никита Калугин ("Сочи"), Павел Маслов ("Спартак"), Алексей Татаев ("Млада Болеслав"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Артем Голубев ("Уфа"), Данил Степанов ("Ротор"), Данил Круговой ("Зенит"), Наир Тикнизян (ЦСКА).

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА Москва), Данил Глебов ("Ростов"), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба - "Локомотив"), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба - "Рубин"), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба - "Краснодар"), Александр Ломовицкий ("Арсенал"), Наиль Умяров ("Спартак").

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА Москва), Вячеслав Грулев ("Динамо").

Сразу шесть игроков молодежной команды ранее были вызваны в расположение национальной сборной России - вратарь Матвей Сафонов, защитники Роман Евгеньев и Игорь Дивеев, а также полузащитники Иван Обляков, Константин Кучаев и Даниил Лесовой. Поэтому тренерский штаб молодежки пригласил в состав ряд игроков, которые ранее не приглашались или редко вызывались в команду.

Стоит отметить, что в последнее время молодежная сборная России заметно прибавила в игре. А тот факт, что сразу шесть ее игроков получили приглашение в национальную команду, лишний раз подчеркивает, что тренерский штаб команды работает на самом высоком уровне, подготавливая резерв для сборной, которой руководит Станислав Черчесов.