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02.11.2020 23:45
Рубрика: В мире

МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене

Текст: Юрий Когалов

Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта или беспорядочной стрельбы рядом с синагогой в Вене. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

Фото: Alex HALADA / AFP
СМИ: Жертвами стрельбы в Вене стали не менее семи человек

Подробности произошедшего пока не известны. Местные СМИ пишут о десятках выстрелов, прогремевших в центре города. По некоторым данным, злоумышленников было двое, один якобы подорвал себя, другой сбежал с места происшествия. Стражи порядка оцепили район и ведут его поиски. Полиция просит граждан держаться подальше от общественных мест.

Тем временем сообщается о раненом результате инцидента полицейском. Возможно, есть другие пострадавшие. Некоторые СМИ говорят о семи погибших.

В мире Европа Австрия

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