МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене

Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта или беспорядочной стрельбы рядом с синагогой в Вене. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.
Подробности произошедшего пока не известны. Местные СМИ пишут о десятках выстрелов, прогремевших в центре города. По некоторым данным, злоумышленников было двое, один якобы подорвал себя, другой сбежал с места происшествия. Стражи порядка оцепили район и ведут его поиски. Полиция просит граждан держаться подальше от общественных мест.
Тем временем сообщается о раненом результате инцидента полицейском. Возможно, есть другие пострадавшие. Некоторые СМИ говорят о семи погибших.
"BREAKING: Active #shooting near #synagogue in #Vienna, Austria. Casualties reported.— Tineke Senf (@TinekeSenf) November 2, 2020
Please pray!" https://t.co/h2B9LrkXl3