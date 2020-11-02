МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене

Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта или беспорядочной стрельбы рядом с синагогой в Вене. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

Подробности произошедшего пока не известны. Местные СМИ пишут о десятках выстрелов, прогремевших в центре города. По некоторым данным, злоумышленников было двое, один якобы подорвал себя, другой сбежал с места происшествия. Стражи порядка оцепили район и ведут его поиски. Полиция просит граждан держаться подальше от общественных мест.

Тем временем сообщается о раненом результате инцидента полицейском. Возможно, есть другие пострадавшие. Некоторые СМИ говорят о семи погибших.