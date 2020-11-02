Назван неожиданный положительный эффект от пандемии коронавируса

Такую точку зрения в интервью радио Sputnik высказал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов. По его словам, люди теперь стремятся за город, хотят работать на "удаленке" и меньше передвигаться на машинах. У многих появился свой маленький кусочек земли, о котором нужно заботиться. И человек, у которого есть кусочек земли, совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе, считает Пукалов.

Однако, с другой стороны, пандемия оказала на экологию и негативное воздействие. Так, появился большой объем мусора от одноразовых масок, упаковок от антисептиков и полиэтиленовых упаковок.

Ранее эксперты рассказали, насколько улучшилась экология из-за различных ограничений. Пандемия привела к наибольшему за всю историю наблюдений сокращению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и улучшению качества воздуха в мире, отметил директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. В целом сокращение выбросов из-за пандемии было в 6 раз больше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года и в два с лишним раза, чем во время Второй мировой войны. Причины этого - в замедлении темпов роста мировой экономики, сокращении объемов производства, потребления электроэнергии и уменьшении транспортных потоков.