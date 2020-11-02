Названы самые популярные браузеры

Агентство NetMatketShare опубликовало отчет о мировом рынке браузеров. Лидером по-прежнему остается Google Chrome c 69,2% рынка, а второе место занимает Microsoft Edge - его доля в октябре значительно увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами.

Браузер от Microsoft получил аудиторию в 10,2% пользователей сети. Третье место уверенно занимает Firefox - "огнелисом" пользуется 7,2% человек. На четвертом месте находится Internet Explorer с долей 5,5%. А замыкает пятерку "яблочный" браузер Safari, его аудитория - 3,4% интернет-пользователей.

Chrome уверенно лидирует и на мобильных устройствах - у него 68,23% мобильного сегмента. На втором месте с долей 17,31% - Safari, на третьем - браузер Samsung.