Нефтедобычей и геологоразведкой займутся роботы

Суммарный эффект для экономики от цифровизации нефтегазовой отрасли, применения в ней новейших технологий, автоматизации процессов и использования робототехники может составить более 700 млрд рублей в год. Об этом сказал замминистра энергетики Павел Сорокин на совещании Рабочей группы по цифровой трансформации нефтегазовой отрасли России.

По его словам, цифровая трансформация позволит уменьшить затраты на геологоразведку и добычу на 10-15%, снизить сроки ввода месторождений в эксплуатацию на 40%, а также повысить коэффициент извлечения нефти - соотношения количества добываемой нефти к ее геологическим запасам на месторождении (в России в среднем он равняется 33-35%). Кроме того это сформирует заказ для всей промышленности, потребует подготовки высококвалифицированных специалистов для работы со сложной техникой, а также даст стимул для разработки и локализации производства отечественного оборудования и программного обеспечения.

Фактически цифровая трансформация поможет решить главные проблемы нефтегазовой отрасли - снизить себестоимость добычи, увеличить нефтеотдачу на старых месторождениях и сократить инвестиционный цикл - период времени с момента первых финансовых вложений в проект до выхода производства на установленную мощность. Последнее станет особенно важно , когда на мировом рынке обострится конкуренция.

На совещании также было решено разработать Атлас мер господдержки технологических проектов, а также доработать концепцию и "дорожную карту" по роботизации нефтегазовой отрасли. Их планируется представить в правительство в I квартале 2021 года. Предварительные расчеты показали, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 году спрос может составить более 1 млн роботов. "Необходима систематизация инструментов. Нужно выбрать до десяти наиболее приоритетных направлений в сфере роботизации, определить ожидаемый спрос и сформировать запрос для промышленности", - сказал Сорокин.