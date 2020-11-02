Новак: Россия будет поставлять газ в Европу по "Северному потоку-2"

Новости

В Беларуси возбудили уголовное дело из-за беспорядков в Минске 16:38
В аэропорту Сочи в турбину самолета попала птица 16:17
Путин потребовал доложить причину задержки ракетно-космических программ 16:16
Детская песенка установила новый рекорд YouTube, обогнав хит "Despacito" 15:57
Япония ограничит подъем на гору Фудзи 15:21
Путин рассказал о крутых парнях на Кавказе 15:17
Путин посетит Санкт-Петербург 15:16
В Москве найдена мертвой писательница-фантаст Кира Измайлова 15:15
Минздрав: Свободный коечный фонд составляет 15 процентов 15:10
Премьер Беларуси рассказал Лукашенко о ситуации в экономике и на предприятиях 15:07
Проблему с поставками лекарств от COVID-19 объяснили перегруженностью дистрибьюторов 14:58
Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга 14:52
Первое отделение психосоматических расстройств открылось в Москве 14:48
Метеоролог посоветовала москвичам "переобуть" резину на автомобилях 14:36
30-летний американский актер Эдди Хэсселл застрелен в Техасе 14:33
Актер Джиджи Пройетти умер от COVID-19 в свой день рождения 14:26
На Урале многодетная семья отсудила деньги за невозвратные билеты 14:25
Власти компенсируют гражданам 50% затрат на допобразование по IT-специальностям 14:22
Дэйв Батиста подписался на новый фантастический боевик 14:15
Собянин объявил о стабилизации ситуации с COVID-19 14:14
Дневные кафе и рестораны начали вводить систему QR-кодов 14:14
Мишустин потребовал не замалчивать проблемы с коронавирусом 14:13
Зеркало души: о каких изменениях в организме могут рассказать глаза 14:10
Депутат оценил проект сенаторов США против С-400 14:03
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2020 16:20
Рубрика: Экономика

Новак: Россия будет поставлять газ в Европу по "Северному потоку-2"

Текст: Сергей Тихонов
Россия не планирует сокращать добычу углеводородов в ближайшие десятилетия, сказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью британскому изданию The Guardian.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

По его словам, несмотря на то, что страны ставят себе все больше целей в области изменения климата, объемы потребления газа в ближайшие десятилетия будут только расти, особенно в Азии, где все больше стран уходят от использования угля. Россия собирается активизировать добычу газа, чтобы к 2035 году выйти на объем добычи в 1 трлн кубометров в год, сказал Новак.

Достраивать "Северный поток - 2" придется своими силами

Также наша страна планирует увеличить объемы экспорта сжиженного природного газа (СПГ) более чем в четыре раза, с 29 млн. до 120-140 млн. тонн в год. При этом она продолжит поставлять около 200 млрд кубометров газа в Европу по газопроводам, в том числе по газопроводу "Северный поток-2", который в настоящий момент является предметом политических споров.

Кроме того, министр отметил, что в течение ближайшего десятилетия одновременно с увеличением добычи газа на 50% Россия планирует стать мировым лидером по производству экологически чистого водорода и развитию технологий по улавливанию углекислого газа. Пока процесс получения водорода довольно затратный, но со временем, как ранее произошло с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), стоимость его снизится, что ускорит переход многих стран к водородной экономике. Поставки водорода будут осуществляться по уже существующим каналам транспортировки газа.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Новак: Россия будет поставлять газ в Европу по "Северному потоку-2"
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
За сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19 в 84 регионах
Курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой