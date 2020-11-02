Новак: Россия будет поставлять газ в Европу по "Северному потоку-2"

Россия не планирует сокращать добычу углеводородов в ближайшие десятилетия, сказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью британскому изданию The Guardian.

По его словам, несмотря на то, что страны ставят себе все больше целей в области изменения климата, объемы потребления газа в ближайшие десятилетия будут только расти, особенно в Азии, где все больше стран уходят от использования угля. Россия собирается активизировать добычу газа, чтобы к 2035 году выйти на объем добычи в 1 трлн кубометров в год, сказал Новак.

Также наша страна планирует увеличить объемы экспорта сжиженного природного газа (СПГ) более чем в четыре раза, с 29 млн. до 120-140 млн. тонн в год. При этом она продолжит поставлять около 200 млрд кубометров газа в Европу по газопроводам, в том числе по газопроводу "Северный поток-2", который в настоящий момент является предметом политических споров.

Кроме того, министр отметил, что в течение ближайшего десятилетия одновременно с увеличением добычи газа на 50% Россия планирует стать мировым лидером по производству экологически чистого водорода и развитию технологий по улавливанию углекислого газа. Пока процесс получения водорода довольно затратный, но со временем, как ранее произошло с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), стоимость его снизится, что ускорит переход многих стран к водородной экономике. Поставки водорода будут осуществляться по уже существующим каналам транспортировки газа.