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Рубрика: В мире

Опросы показали лидерство Байдена в четырех ключевых штатах

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Претендент на пост главы государства Джо Байден опережает действующего лидера США Дональда Трампа. Таковы данные опросов общественного мнения в ключевых штатах страны. Таковыми считаются территории, где шансы кандидатов обеих партий приблизительно равны и поэтому голосование в них является решающим, пишет The New York Times.

Фото: iStock
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"Пенсильвания, Флорида, Аризона и Висконсин - четыре штата, в которых кандидат в президенты США от Демократической партии опережает нынешнего главу государства. Байден оказался более популярным среди избирателей, которые не голосовали в 2016 году", - цитирует издание РИА Новости.

Опрос также выявил гендерный разрыв между кандидатами, указывает газета. Так, в Аризоне Трамп опередил Байдена среди респондентов-мужчин, в то время как тот лидировал среди женщин. Кроме того, Байден с большим отрывом опережает Трампа среди белых избирателей с высшим образованием, а в Пенсильвании и Висконсине Байден также значительно лидирует среди пожилых людей. В опросе приняли участие 1,4 тысячи респондентов во Флориде, 1,8 тысячи в Пенсильвании, 1,2 тысячи в Висконсине и такое же количество жителей в Аризоне.

Эксперты отмечают, что решающее значение для избирательной кампании кандидатов от двух ведущих партий страны имеют около десяти штатов, в которых у них примерно равные шансы. Согласно оценкам The Cook Political Report, в 2020 году такими штатами являются Техас, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Огайо и Айова. Ситуация еще в нескольких штатах - Пенсильвании, Аризоне, Неваде, Висконсине, Миннесоте, Мичигане и Нью-Гэмпшире - также является неопределенной, однако эти штаты склоняются к Демократической партии, следует из отчета.

Большинство штатов США сообщили о рекордной явке на досрочном этапе голосования. В 16 штатах проголосовала уже половина от зарегистрированных избирателей. Напомним, очередные всеобщие выборы в США назначены на третье ноября. Наряду с главой государства, жителям предстоит выбрать треть состава Сената, полный состав Палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных исполнительных органов власти. Из-за пандемии коронавируса рекордная доля американцев проголосует по почте.

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