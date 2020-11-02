Новости

В Вооруженных силах зарегистрировано 3 300 военнослужащих с коронавирусом 20:54
Беглов предупредил петербуржцев о жестких ограничениях 20:53
Премьер Грузии заразился коронавирусом 20:37
МИД Новой Зеландии возглавила женщина с татуировкой на лице 20:17
"Газпром" подтвердил требование Польши пересмотреть цену на газ 19:48
Более двух тысяч заведений Москвы получили QR-коды 19:44
Сериалы "Бомба" и "Казанова" выйдут на ТВ в один день 19:40
Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году 19:07
В убийстве "колбасного короля" подозревают уроженца Средней Азии 19:04
Число бюджетных мест в регионах будет ежегодно расти 18:56
Минпросвещения: Ситуация по COVID-19 в школах управляемая 18:54
Ассамблея Русского мира в этом году пройдет в онлайн-формате 18:54
Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me 18:46
Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова 18:34
Умер актер из "В бой идут одни "старики" Александр Немченко 18:24
Парфенов возглавил тульский "Арсенал" 18:06
Комиссия Госдумы попросит Германию о взаимодействии правоохранителей 18:03
Чемпион WBC и IBF Бетербиев: с удовольствием смотрел женский ЧР по боксу 18:01
"Альфа-банк" объяснил снятие средств с клиентских карт 17:59
Суд арестовал до 22 декабря бизнесмена из списка Forbes 17:37
Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19 17:25
Меркель: Зимой коронавирус станет еще агрессивнее 17:05
Названы самые популярные браузеры 16:53
Молодежная сборная РФ по футболу назвала состав на матчи против Венгрии и Словении 16:51
ЗАГСы Подмосковья ввели ограничения по числу гостей на регистрации брака 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
02.11.2020 20:42
Рубрика: Экономика

Сетям нашли диапазон

Максут Шадаев: Перевод радиочастот для 5G в гражданское назначение начнется в 2021 году
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
С 2021 года стартует программа конверсии, то есть перевода из военного использования в гражданское, радиочастот, на которых в будущем начнет работать мобильная связь по технологии 5G. Об этом рассказал в понедельник глава минцифры Максут Шадаев на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. Во вторник он выступит на пленарном заседании палаты с докладом о ходе реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Cети 5G будут использовать в основном российское оборудование. Фото: РИА Новости Cети 5G будут использовать в основном российское оборудование. Фото: РИА Новости
Cети 5G будут использовать в основном российское оборудование. Фото: РИА Новости

Министр напомнил, что ведомство вело "долгую баталию по согласованию полос" для того, чтобы развертывать 5G. "Сейчас она завершилась. Мы с военными согласовали диапазоны частот, которые нам отдаются под 5G", - сообщил Максут Шадаев. По его словам, "со следующего года стартует большая программа конверсии радиочастотного спектра". "Мы из этих полос будем выводить средства военных, чтобы полностью отдать их под развитие технологии 5G", - пояснил министр.

Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Куратором медиаотрасли в Минцифры стала Бэлла Черкесова

Он подчеркнул, что сети 5G будут использовать в основном российское оборудование. "Еще одно очень важное фундаментальное решение принято по 5G - о том, что будет профинансировано собственное производство национального оборудования, необходимого для того, чтобы с 2024 года все сети 5G базировались только на отечественных решениях с высокой степенью локализации", - сказал Максут Шадаев.

Отвечая на вопросы сенаторов, глава минцифры также рассказал, как будет решаться проблема с качеством мобильной связи на федеральных трассах. Министр отметил, что операторы готовы ставить вышки вдоль автодорог, но до 90% расходов здесь составляют средства на подключение оборудования к электросетям. "Сейчас мы приняли рекомендации, их поддержали президент и рабочая группа Госсовета, что в рамках программы реконструкции и строительства автодорог сразу внутри проекта будет закладываться инфраструктура для размещения объектов связи, а базовые станции можно будет подключать из средств дорожного фонда", - сообщил Шадаев.

Выступая перед сенаторами, он коснулся еще одной злободневной темы, а именно - обеспечения школ интернетом. Действующая программа предусматривает доведение оптоволоконного кабеля до здания, а разводку по кабинетам - нет. "Со следующего года у нас начнется массовое строительство Wi-Fi-сетей в каждой школе", - проинформировал Максут Шадаев. Он уточнил, что это будут защищенные сети, пользоваться ими смогут только учителя. "Фактически мы говорим о том, что интернет должен прийти не в школу, а в каждый класс", - подчеркнул он.

"И вторая здесь очень важная вещь - обеспечение учителей планшетами", - продолжил министр. Предполагается, что порядка 700 тысяч педагогов получат гаджеты отечественного производства с российской операционной системой. Кроме того, в рамках нацпроекта "Образование" запланировано обучение учителей работе с цифровыми технологиями.

Фото: iStock
Глава Минцифры рассказал о расчистке частот под сети 5G

Власти также окажут поддержку россиянам, которые успешно пройдут обучение по IT-специальностям за свой счет. "Государство приняло решение, что мы готовы 50% расходов людей на прохождение программы профессионального допобразования компенсировать по факту сдачи экзаменов в конце этих программ. А для отдельных категорий будем компенсировать 100%", - сообщил Шадаев. Он отметил, что главное условие - полное прохождение курса и сдача экзаменов. Среднюю стоимость дополнительного обучения в IT-секторе ведомство оценивает в 100-200 тысяч рублей.

Кроме того, планируется внедрять программы по обучению IT-навыкам в вузах, не связанных с цифровым сектором. Например, для будущих агротехников или авиаконструкторов.

Также в планах правительства создание центра по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями, сообщил министр. Это позволит "более четко и быстро реагировать на жалобы, когда человеку звонят и пытаются совершить какие-то мошеннические действия", пояснил он.

Экономика Отрасли Связь Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Правительство Минцифры

Главное сегодня

Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году
Рогозин назвал сроки утверждения программы сверхтяжелой ракеты
Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой