С 2021 года стартует программа конверсии, то есть перевода из военного использования в гражданское, радиочастот, на которых в будущем начнет работать мобильная связь по технологии 5G. Об этом рассказал в понедельник глава минцифры Максут Шадаев на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. Во вторник он выступит на пленарном заседании палаты с докладом о ходе реализации нацпроекта "Цифровая экономика".

Министр напомнил, что ведомство вело "долгую баталию по согласованию полос" для того, чтобы развертывать 5G. "Сейчас она завершилась. Мы с военными согласовали диапазоны частот, которые нам отдаются под 5G", - сообщил Максут Шадаев. По его словам, "со следующего года стартует большая программа конверсии радиочастотного спектра". "Мы из этих полос будем выводить средства военных, чтобы полностью отдать их под развитие технологии 5G", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что сети 5G будут использовать в основном российское оборудование. "Еще одно очень важное фундаментальное решение принято по 5G - о том, что будет профинансировано собственное производство национального оборудования, необходимого для того, чтобы с 2024 года все сети 5G базировались только на отечественных решениях с высокой степенью локализации", - сказал Максут Шадаев.

Отвечая на вопросы сенаторов, глава минцифры также рассказал, как будет решаться проблема с качеством мобильной связи на федеральных трассах. Министр отметил, что операторы готовы ставить вышки вдоль автодорог, но до 90% расходов здесь составляют средства на подключение оборудования к электросетям. "Сейчас мы приняли рекомендации, их поддержали президент и рабочая группа Госсовета, что в рамках программы реконструкции и строительства автодорог сразу внутри проекта будет закладываться инфраструктура для размещения объектов связи, а базовые станции можно будет подключать из средств дорожного фонда", - сообщил Шадаев.

Выступая перед сенаторами, он коснулся еще одной злободневной темы, а именно - обеспечения школ интернетом. Действующая программа предусматривает доведение оптоволоконного кабеля до здания, а разводку по кабинетам - нет. "Со следующего года у нас начнется массовое строительство Wi-Fi-сетей в каждой школе", - проинформировал Максут Шадаев. Он уточнил, что это будут защищенные сети, пользоваться ими смогут только учителя. "Фактически мы говорим о том, что интернет должен прийти не в школу, а в каждый класс", - подчеркнул он.

"И вторая здесь очень важная вещь - обеспечение учителей планшетами", - продолжил министр. Предполагается, что порядка 700 тысяч педагогов получат гаджеты отечественного производства с российской операционной системой. Кроме того, в рамках нацпроекта "Образование" запланировано обучение учителей работе с цифровыми технологиями.

Власти также окажут поддержку россиянам, которые успешно пройдут обучение по IT-специальностям за свой счет. "Государство приняло решение, что мы готовы 50% расходов людей на прохождение программы профессионального допобразования компенсировать по факту сдачи экзаменов в конце этих программ. А для отдельных категорий будем компенсировать 100%", - сообщил Шадаев. Он отметил, что главное условие - полное прохождение курса и сдача экзаменов. Среднюю стоимость дополнительного обучения в IT-секторе ведомство оценивает в 100-200 тысяч рублей.

Кроме того, планируется внедрять программы по обучению IT-навыкам в вузах, не связанных с цифровым сектором. Например, для будущих агротехников или авиаконструкторов.

Также в планах правительства создание центра по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями, сообщил министр. Это позволит "более четко и быстро реагировать на жалобы, когда человеку звонят и пытаются совершить какие-то мошеннические действия", пояснил он.