Платный тест на коронавирус предложено сделать бесплатным

Союз потребителей России (СПР) и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложили сделать платный тест на COVID-19 в частных клиниках бесплатным для пациентов - возмещать им стоимость процедуры из бюджета.

Такое предложение направлено председателю межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву и главному санитарному врачу России Анне Поповой еще 16 октября и 28 октября. Об этом сообщает газета "Известия" ссылаясь на копии писем.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал изданию, что к ним стали обращаться члены семей зараженных коронавирусом с жалобами на то, что они вынуждены сдавать анализы на COVID-19 в частных клиниках за свой счет, так как из-за очередей в государственных поликлиниках приходится ждать сдачи теста две-три недели. Об ответе на это предложение СПР пока не сообщается.