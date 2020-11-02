Почему гречки в этом году будет много

За рубежом появились первые признаки второй волны ажиотажного спроса на продукты питания. Российский "барометр" катаклизмов - гречка - демонстрирует завидную стабильность. И повода для беспокойства на этот счет нет.

Никакого дефицита гречки в этом сезоне быть не может: урожай гречихи будет выше прошлогоднего, да и переходящие запасы крупы имеются. Фото: РИА Новости

В 2020 году посевная площадь под гречихой составила 870,7 тысячи га - на 7,9% больше, чем в 2019 году (806,6 тысячи га). Сейчас в России убрано 94,9% площадей под культурой, собрано 859,2 тысячи тонн в бункерном весе, темпы уборки превышают прошлогодние. Урожайность составила 10,6 центнера на гектар, что также выше уровня 2019 года, рассказали в минсельхозе. По прогнозу ведомства, валовый сбор гречихи в 2020 году превысит средние многолетние значения и составит 0,8 млн тонн. В 2021 году производство культуры планируется не ниже уровня 2020 года. "Полученный урожай позволит обеспечить сырьем отечественные предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию на внутреннем рынке", - заверили в министерстве.

Кроме того, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), переходящие запасы гречневой крупы с прошлого сезона составляют более 70 тысяч тонн. "Таким образом, никакого дефицита гречки не предвидится. Причин для ажиотажного спроса на нее тоже нет", - уверена заместитель генерального директора ИКАР Ирина Глазунова. По данным Росстата, цены на гречку выросли с начала года по 26 октября на 37,5%. Однако, по мнению экспертов, поступление на рынок нового урожая позволит отчасти нивелировать это повышение.

Кроме того, за ситуацией на рынке следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев напомнил, что ведомство ведет эту работу с весны, когда наблюдались волатильность цен и ажиотажный спрос. По его словам, проверки проводились практически во всех регионах. Проверялись компании по всей цепочке от производства до продажи - десятки организаций.

Сейчас анализ продолжается в двух направлениях: возможные нарушения со стороны торговых сетей и возможные сговоры их поставщиков. "Мы исходим из обстоятельств, что последние несколько лет рынок гречихи (гречневой крупы) был в профиците и нет объективных причин для существенного роста цен. Ведомство проводит анализ сложившихся цен, высока вероятность того, что изменение цен связано с наличием сговоров на различных этапах от производства до реализации", - пояснил Тенишев.

Он сообщил, что по результатам проверок были установлены признаки картелей при поставках для торговых сетей. Но называть конкретные компании он посчитал преждевременным. Он напомнил, что санкции за картель суровые - от 3% до 15% годовой выручки для предприятия. Также возможно и уголовное преследование по статье 178 УК РФ "Ограничение конкуренции".