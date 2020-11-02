Подведены итоги премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

В конце октября 2020 года впервые в онлайн-формате прошла XVIII церемония вручения главной премии в области управления - "ТОП-1000 российских менеджеров".

Открывая торжественное событие Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров, подчеркнул, что пандемия трансформировала нашу реальность, нашу бизнес-среду, нашу жизнь, и вместе с ними - премию. Если в начале истории события награждали победителей в шести номинациях, то сегодня - в 15-ти. И впервые будут определены победители в двух специальных номинациях: "Лучший директор по связям с инвесторами" и "Лучший директор по развитию". Также были объявлены победители в номинациях - Лучший высший руководитель, Лучший финансовый директор, Лучший директор по информационным технологиям, Лучший директор по маркетингу, Лучший директор по развитию и др.

Ведущей церемонии стала Марианна Максимовская, тележурналистка и телеведущая, президент коммуникационно-консалтинговой группы "Михайлов и партнеры".

На сцену для вручения призов поднимались: Денис Кравченко, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Сергей Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России; Наталья Починок, ректор РГСУ и многие другие.