Попова: Ряд регионов запоздали с жесткими мерами против COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что отдельные регионы этой осенью опоздали с введением мер для нераспространения коронавирусной инфекции, в других обеспечен недостаточный контроль масочного режима.

Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, заявила она на президиуме координационного совета по борьбе с заболеванием. "В Российской Федерации с 1 сентября суточный показатель заболеваемости значительно вырос - с 3,8 на 100 тысяч до 12 на сегодняшний день", - привела она данные. В регионах показатель колеблется от 1 до 79 человек.

На стадии снижения коронавирусная ситуации только в двух регионах. В 31 фиксируется стабилизация, в 19 идет замедление процессов, а в 33 субъектах Федерации продолжается стадия роста.

Попова обратила внимание на то, как власти на местах подходят к противокоронавирусной работе. "Где-то меры были приняты жесткие и своевременные, где-то с этим запоздали", - заключила глава Роспотребнадзора. Она высказала сожаление, что не везде обеспечивается стопроцентный контроль обязательного масочного режима на транспорте и местах массового скопления людей. В отдельных регионах его соблюдают не более половины граждан.