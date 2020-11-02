Попова: Ввозные случаи коронавируса на 90% приходятся на Турцию

На заседании координационного совета по борьбе с инфекцией она предложила обсудить и предложить определенные меры.
После открытия границы с Турцией с 1 августа в страну вернулось почти 1,5 миллиона человек. "Из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных, 90 процентов - это лица вернувшиеся из Турецкой республики", - подчеркнула Попова.
Попова: Ряд регионов запоздали с жесткими мерами против COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, заявила она на президиуме координационного совета по борьбе с заболеванием. "В Российской Федерации с 1 сентября суточный показатель заболеваемости значительно вырос - с 3,8 на 100 тысяч до 12 на сегодняшний день", - привела она данные. В регионах показатель колеблется от 1 до 79 человек.
На стадии снижения коронавирусная ситуации только в двух регионах. В 31 фиксируется стабилизация, в 19 идет замедление процессов, а в 33 субъектах Федерации продолжается стадия роста.
Попова обратила внимание на то, как власти на местах подходят к противокоронавирусной работе. "Где-то меры были приняты жесткие и своевременные, где-то с этим запоздали", - заключила глава Роспотребнадзора. Она высказала сожаление, что не везде обеспечивается стопроцентный контроль обязательного масочного режима на транспорте и местах массового скопления людей. В отдельных регионах его соблюдают не более половины граждан.