Посол Республики Корея: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК

В этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея (РК). Посол РК в Москве господин Ли Сок Пэ, который долгое время работает в нашей стране, является большим знатоком России и прекрасно владеет русским языком, в эксклюзивном интервью "Российской газете" дал оценку двусторонних отношений, поделился своими впечатлениями о работе в России, а также рассказал, что корейцам нравится, а что нет при посещении РФ и когда Сеул вновь введет безвизовый режим для россиян.

В каких сферах двустороннего сотрудничества наши страны добились больших успехов, а по каким направлениям пока не смогли существенно продвинуться в развитии связей?

Ли Сок Пэ: Республика Корея и Россия после установления дипломатических отношений в течение 30 лет успешно развивали дружеские отношения и сотрудничество во всех областях, включая политику, экономику, гуманитарные обмены, культуру, науку и технологии, образование.

Россия является важным партнером, с которым необходимо тесно сотрудничать для обеспечения прочного мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии, и правительства двух стран поддерживают непосредственные контакты в духе стратегического партнерства.

Республика Корея и Российская Федерация наряду с тесным взаимодействием в сфере политики развивали взаимовыгодное сотрудничество и в сфере торговли и инвестиций. В 2019 году объем торговли между нашими странами превысил 22,3 млрд долларов США, что примерно в 100 раз больше, чем 30 лет назад, когда два государства установили дипломатические отношения и двусторонний товарооборот составлял менее 200 млн долларов США.

В России активно развивается инвестиционная деятельность южнокорейских компаний. Более 150 корейских компаний развивают взаимовыгодное сотрудничество с российскими предприятиями в таких отраслях обрабатывающей промышленности, как автомобилестроение, судостроение, производство бытовой техники, а также в сельском хозяйстве, в сфере логистики и других секторах экономики.

В то же время должен согласиться с тем, что, несмотря на достигнутые успехи, нынешний уровень двустороннего экономического сотрудничества не отражает в достаточной степени потенциал экономик наших двух стран.

В дальнейшем нашим странам необходимо изменить прежнюю структуру двустороннего экономического сотрудничества, при которой Россия экспортирует в основном энергетические ресурсы, а Республика Корея поставляет готовую продукцию, в том числе автомобили и товары бытовой электроники, и комплектующие. Мы считаем, что в двусторонней торговле необходимо больше диверсифицировать виды товаров и услуг и при этом нужно также совершенствовать формы и углублять уровень взаимодействия за счет создания совместных предприятий и развития технологического сотрудничества, опираясь на конкурентоспособность, которой обладают компании наших двух стран.

Наши страны проводят консультации по вопросу создания "корейско-российского совместного инвестиционного фонда", целью которого будет развитие совместными усилиями таких отраслей для будущего, как инновационная промышленность, инфраструктура, медицина и здравоохранение. Кроме того, мы убеждены, что в случае подписания соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях между Российской Федерацией и Республикой Корея, которое в настоящее время обсуждается соответствующими ведомствами правительств наших стран, реальное двустороннее экономическое сотрудничество значительно расширится во всех секторах экономики.

Несомненно, что Россия и Республика Корея за 30 лет лучше узнали друг друга, а вступившее в силу в 2014 году соглашение об отказе от визовых формальностей привело к значительному увеличению количества взаимных визитов граждан наших стран. В то же время приходится признать и то, что уровень знаний друг о друге недостаточно глубокий и сводится к клише и стереотипам. Что, по вашему мнению, следует сделать, чтобы наши страны и народы стали ближе и лучше узнали друг друга?

Ли Сок Пэ: Республика Корея является единственным государством в Северо-Восточной Азии, которое заключило с Российской Федерацией соглашение о взаимной отмене визовых требований при поездках граждан наших двух стран. После того как 1 января 2014 года вступило в силу соглашение о безвизовом режиме, количество взаимных визитов быстро возросло, и в прошлом году число граждан двух стран, совершивших поездки, достигло 800 тысяч человек.

Как Вы правильно отметили в вопросе, для стабильного и долгосрочного развития отношений между нашими странами большое значение имеет углубление взаимопонимания между двумя народами. С этой целью в последнее время правительства наших стран предприняли несколько важных инициатив. Прежде всего, лидеры двух государств объявили 2020 год "Годом взаимных обменов" в ознаменование 30-летия установления дипломатических отношений. Правительства наших стран создали Организационные комитеты по подготовке и проведению Года взаимных обменов во главе с вице-премьерами в качестве председателей и разработали план, который включает более 360 различных мероприятий.

Кроме того, министерства культуры наших стран приняли решение о праздновании "Года культурных обменов" в 2020-м и 2021-м годах по случаю 30-летнего юбилея. Мы очень сожалеем, что из-за пандемии, которая охватила весь мир, мы не смогли провести намеченные важные мероприятия.

Помимо этого Российская Федерация планирует провести в Республике Корея в 2021 году международный культурный проект "Русские сезоны". Я думаю, что в будущем году "Культура России" станет одной из главных тем в культурной жизни Республики Корея.

Так как правительства наших стран продлили реализацию программы "Года взаимных обменов" на 2021 год, я надеюсь, что в следующем году будут проведены различные мероприятия в сферах экономики, культуры, образования и молодежных обменов, которые будут способствовать углублению взаимопонимания между нашими народами.

Вы много лет прожили в нашей стране, бывали во многих регионах и являетесь прекрасным специалистом по России. Не могли бы Вы, господин посол, привести несколько примеров того, что корейцам нравится в России, а что им неприятно или смущает. Что, по Вашему мнению, могут сделать Россия и россияне, чтобы повысить привлекательность нашей страны для туристов?

Ли Сок Пэ: Мне кажется, что корейцев больше всего поражает огромная территория России, которая в 78 раз превышает размеры Корейского полуострова. Корейцев, посещающих Москву, приятно удивляют большие пространства между зданиями и широкие тротуары, что делает их удобными для пешеходов. Также их завораживает красивая архитектура российских городов.

Россияне, живущие на такой обширной территории, кажутся более свободными, нежели корейцы. Многие корейцы говорят, что россияне поначалу могут показаться неприветливыми и даже грубоватыми, но когда они лучше узнают друг друга, то становятся хорошими друзьями, которые делятся теплотой и доверием.

Кроме того, корейцы восхищаются богатым культурным наследием России. Мы глубоко уважаем традиции и образ жизни россиян, испытывающих гордость за это наследие, для которых культура является неотъемлемой частью их повседневной жизни.

Корейцы, не знающие русского языка, испытывают неудобство из-за того, что на улицах, в музеях и театрах не всегда можно найти информацию на английском языке. В связи с этим нас не может не радовать недавний запуск сервиса аудиогида на корейском языке в ГМИИ имени А.С. Пушкина и Третьяковской галерее.

Корейцам, которые приезжают в Россию, кажется странным, что часто люди на улицах курят без каких-либо ограничений. В больших корейских городах действует система запрета курения на улицах, и курить разрешается только в установленных местах. Думаю, что этот опыт Кореи было бы полезно изучить.

Какие направления двустороннего сотрудничества между РФ и РК вы считаете наиболее перспективными и взаимовыгодными в ближайшем будущем?

Ли Сок Пэ: В рамках "стратегии 9 мостов", которая является важной основой в реализации двустороннего сотрудничества, Республика Корея и Россия ведут поиск и реализуют конкретные проекты по девяти приоритетным направлениям, которые включают газовую промышленность, железнодорожное сообщение, портовую инфраструктуру, электроэнергетику, Северный морской путь, судостроение, промышленные комплексы, сельское хозяйство и рыболовство. Прошло три года с тех пор, как лидеры наших стран договорились о реализации инициативы "9 мостов", и мы уже можем видеть заметные результаты в различных областях.

Так, например, наши страны создали на Дальнем Востоке России совместное предприятие и расширяют сотрудничество, совместное участие в модернизации судостроительной инфраструктуры.

Учитывая, что правительство России активно проводит политику локализации производства, я уверен, что и в дальнейшем корейские компании, обладающие знаниями и опытом в сфере обрабатывающей промышленности, смогут принимать участие в российских проектах и расширять взаимовыгодное сотрудничество.

Большой потенциал для развития сотрудничества наши страны имеют в области науки, технологий и инноваций. Россия имеет большие преимущества в различных областях, включая фундаментальную науку, аэрокосмическую индустрию, атомную энергетику, разработку вакцин и т.д., а Республика Корея обладает хорошими возможностями и богатым опытом коммерциализации технологий на мировых рынках, и я считаю, что это позволяет нашим странам стать хорошими партнерами и развивать сотрудничество. Кроме этого, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, экология, культура и туризм также привлекают внимание как перспективные области сотрудничества между двумя странами.

Северокорейская проблематика всегда была, есть и будет важной темой в вопросах сотрудничества Москвы и Сеула. В чем вы видите роль России для решения всего спектра вопросов, связанных с Северной Кореей, и какова позиция Республики Корея относительно возможности реализации проектов трехстороннего сотрудничества с участием России, Южной Кореи и Северной Кореи?

Ли Сок Пэ: Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственный участник Договора о нераспространении ядерного оружия придерживается твердой позиции о неприемлемости северокорейского ядерного оружия, поддерживает процесс полной денуклеаризации и установления прочного мира посредством межкорейского и американо-северокорейского диалога и считает, что необходимо стремиться к всеобъемлющему урегулированию проблем Корейского полуострова.

Россия, проявляя постоянную заинтересованность в решении северокорейской ядерной проблемы и прилагая усилия, продолжает поддерживать постоянные контакты с КНДР на всех уровнях.

Во время саммита руководителей КНДР и Российской Федерации в апреле 2019 года президент Владимир Путин поддержал усилия, направленные на дипломатическое урегулирование проблемы Корейского полуострова, и межкорейский диалог, а также подчеркнул необходимость мирного решения ядерной проблемы.

Кроме того, даже в этом году в условиях пандемии коронавируса Россия продолжает поддерживать отношения с Северной Кореей, включая оказание гуманитарной помощи в виде предоставленных 50 тысяч тонн пшеницы, поставок тест-систем для диагностики коронавируса…

Наше правительство высоко ценит такие действия России и через тесные консультации по различным каналам, в том числе корейско-российские переговоры на высоком уровне, продолжает прилагать усилия для обеспечения конструктивной роли России в решении проблемы Корейского полуострова.

Кроме того, правительство Республики Корея, исходя из идеи достижения мира и процветания Корейского полуострова и Евразии в среднесрочном и долгосрочном плане, продолжает прилагать усилия для продвижения трехстороннего сотрудничества с участием Южной Кореи, Северной Кореи и России. В частности, корейское правительство проводит предварительные подготовительные работы и совместные исследования относительно трехсторонних проектов в области железнодорожного транспорта, электроэнергетики и газовой промышленности, чтобы приступить к их реализации, когда в будущем будут созданы благоприятные условия.

Пандемия стала серьезным ударом для международной транспортной индустрии и привела к значительному сокращению числа туристов, в том числе из России и Кореи. Недавно наши страны возобновили регулярные рейсы между Москвой и Сеулом. При этом, согласно заявлению российского правительства, граждане Республики Корея могут посещать Россию без визы, то есть с российской стороны безвизовый режим восстановлен. А когда Сеул намерен возобновить безвизовый режим для граждан России или Корея не планирует возобновлять действие соглашения для россиян?

Ли Сок Пэ: Очень рад, что с 27 сентября возобновлено авиасообщение между Республикой Корея и Россией и для граждан Республики Корея отменены ограничения на въезд в Российскую Федерацию. Въезд наших граждан в Россию был ограничен в связи с принятием решения Правительства России о запрете въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию 18 марта. Однако и в период действия этого запрета Правительство Республики Корея не запрещало российским гражданам въезжать в нашу страну. Действие Соглашения о взаимной отмене визовых требований между Республикой Кореей и Россией приостановлено, но это временная мера, вызванная необходимостью управления ситуацией в стране, связанной с пандемией коронавируса. Приостановлено действие соглашений о безвизовом режиме при взаимных поездках граждан не только с Россией, но и с другими 56 странами мира. Мы предполагаем, что в дальнейшем в соответствии с изменением ситуации с распространением коронавирусной инфекции вопрос о возобновлении действия соглашения будет пересмотрен.

По опросам общественного мнения, более 95 процентов населения России положительно относятся к Республике Корея. Это очень высокий показатель, непросто найти другую страну, к которой россияне относятся так же хорошо. В завершение интервью, пожалуйста, пользуясь случаем, скажите несколько слов россиянам…

Ли Сок Пэ: Я, как Посол Республики Корея, очень рад, что россияне позитивно оценивают Корею и проявляют большой интерес к нашей стране. Как я уже отметил, для поддержания стабильных отношений между Республикой Корея и Россией необходимым условием является углубление взаимопонимания между народами наших стран. В этом отношении, по моему мнению, растущий интерес россиян к изучению корейского языка и культуры и интерес корейцев к России является благоприятным фактором и вселяет уверенность в дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества между нашими странами.

В связи с распространением коронавирусной инфекции граждане наших государств и всего мира испытывают большие трудности в повседневной жизни. И если есть что-то, что наши народы приобрели даже в таких непростых условиях, то я бы сказал, что это чувство солидарности в стремлении сообща преодолеть сложную ситуацию.

Я искренне желаю всем, чтобы ситуация с распространением коронавирусной инфекции быстрее разрешилась и эпидемическая обстановка нормализовалась, и граждане наших стран могли свободно совершать взаимные поездки и глубже погружаться в культуру наших народов.