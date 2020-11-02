Посольство РФ опровергло сообщения о гибели российских пограничников в Армении

Посольство России в Ереване опровергло сообщения о гибели двух российских пограничников на южной границе Армении. Заявление опубликовано на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"Сообщаем о том, что появившиеся "сведения" не соответствуют действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам", - со ссылкой на заявление дипломатов пишет ТАСС.

Пограничники Пограничной службы ФСБ России несут службу в Армении в соответствии с договором "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел России обсудил в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Вопрос о его независимости остается причиной политических разногласий между Арменией, выступающей за самостоятельность региона, и Азербайджаном, настаивающим на сохранении своей территориальной целостности.