Пожилым людям помогут противостоять мошенникам

Начал работу проект "Право на безопасное долголетие", который стал победителем специального конкурса на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества в 2020 году.

Этот проект разработан Фондом поддержки пострадавших от преступлений - правозащитным движением "Сопротивление", основанным в 2005 году известным общественным деятелем Ольгой Костиной.

Смысл проекта - помочь нашим дедушкам и бабушкам защититься от мошенников. Причем, как в каждом конкретном случае, так и научить пожилых людей избегать опасных ситуаций. Ведь аферисты каждый раз придумывают что-то новенькое, накладывая свое "ноу-хау" на уже отработанные мошеннические схемы.

Например, недавно полиция задержала целую преступную группу, организовавшую кол-центр, чтобы продать пенсионерам залежалые БАДы по баснословным ценам. Пожилых людей пугали неизлечимыми болезнями. И якобы только у них - панацея. Мошенники обманули десятки людей.

Проект предусматривает бесплатную работу специалистов Фонда по конкретным обращениям пожилых людей, пострадавших от мошенников

Только в Москве жертвами мошенников ежегодно становятся около 30 тысяч пожилых людей. И эта цифра постоянно растет, особенно в условиях пандемии коронавируса, когда пенсионеры почти не выходят из дома. Опять же только в Москве количество обманутых пожилых людей в 2020 году уже выросло втрое. "По различным оценкам, от 30 до 80 % граждан, пострадавших от действий мошенников, - люди пожилого возраста, - констатирует исполнительный директор Фонда Матвей Гончаров. - Преступники знают, что старшее поколение особо уязвимо, поэтому раз от раза появляются новые схемы обмана. Наш проект призван научить, как не стать жертвой молодых и "продвинутых" в технологиях негодяев. И разумеется, помочь гражданам в трудную минуту".

Как получить помощь? На специальной странице ФПП можно получить всю актуальную информацию о проекте, в том числе и о ближайших вебинарах.