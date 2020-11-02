Премьер Беларуси рассказал Лукашенко о ситуации в экономике и на предприятиях

Надежду на стабилизацию социально-экономической ситуации в стране выразил Александр Лукашенко на встрече 2 ноября с премьер-министром Романом Головченко, анализируя положение в экономике и на ведущих предприятиях республики, информирует пресс-служба главы государства.

"Очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, врагам и недругам экономика у нас сработала, по крайней мере, не хуже, чем у окружающих на стран", - рассчитывает президент.

При этом он дал понять, что главное - не статистические цифры ВПП, а реальные продажи произведенных товаров. Лукашенко поинтересовался у премьера и прогнозом развития РБ на 2021 год. "Мы еще встретимся и в более широком кругу, обсудим наши планы. Ну, а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки", - подчеркнул глава государства.

Особый интерес проявил он и к ситуации на предприятиях, где, в том числе, из-за рубежа, по его словам, пытались раскачать обстановку, выдвигая ультиматумы и призывая к забастовкам. "Молодцы рабочий класс и наша техническая интеллигенция, просто молодцы. Поняли, что могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад, - констатировал президент. Увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий".

Кстати, исходя из итогов девяти месяцев, по оценке премьер-министра, в плане развития экономики ситуация в стране не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста. "По третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года. Хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация и связь, финансовый сектор и наука", - резюмировал Роман Головченко.