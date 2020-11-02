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02.11.2020 20:37
Рубрика: В мире

Премьер Грузии заразился коронавирусом

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом. Об этом сообщает apsny.ge со ссылкой на пресс-службу главы правительства. Отмечается, что сданный им тест дал положительный результат. В настоящее время Гахария чувствует себя хорошо и продолжит лечение на дому.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Ранее стало известно, что премьер Грузии самоизолировался после контакта с заболевшим сотрудником службы охраны. Коронавирус у того был выявлен путем целевого выборочного тестирования.

Согласно последним данным, в начала пандемии в Грузии было зарегистрировано свыше 42 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

В мире экс-СССР Грузия Пандемия коронавируса COVID-19

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