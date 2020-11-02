Пробел в законодательстве о госзакупках вылился в уголовное дело

В отношении руководителя старейшей в России компании - производителя систем управления воздушным движением и авиационных тренажеров ведется уголовное преследование по обвинению в мошенничестве. В чем суть дела.

В декабре 2018 года в информационных агентствах страны прошло сообщение о том, что сотрудники ГУЭБиПК УМВД по Санкт-Петербургу и сотрудники регионального УФСБ провели обыски в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации и ООО "Фирма НИТА". По данным СМИ, речь шла о следственных действиях в рамках возбужденного дела об особо крупном мошенничестве по факту поставки в университет полноразмерного тренажера пассажирского самолета CRJ200 в рамках федеральной целевой программы. По версии следствия, которое ведет ГСУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2012 году неустановленные лица из числа представителей коммерческой фирмы и авиационного вуза вступили в сговор с целью хищения бюджетных средств. Действуя совместно с должностными лицами образовательной организации, работники якобы заказали у другой фирмы аналогичную продукцию, бывшую в употреблении, выдавая ее по документам за новую. Сумма ущерба была оценена следствием не менее чем в 358 млн рублей.

Надо сказать, что "НИТА" - это один из старейших и ведущих разработчиков авиатренажеров в России, а также поставщик оборудования систем управления воздушным движением, на котором работают и предотвращают авиакатастрофы диспетчеры УВД в более чем 130 аэропортах России. И тут вдруг мошенничество, да и еще в столь чувствительной теме, как подготовка пилотов гражданской авиации. То есть получается: бизнесмены деньги взяли, контракт не выполнили, тренажер не поставили, летчиков не обучили, федеральную целевую программу сорвали - мошенников под суд. Но на самом деле все оказалось, мягко говоря, не так. Тренажер был поставлен в университет еще в 2013 году.

Поставленный и смонтированный тренажер был принят, введен в эксплуатацию, сертифицирован Росавиацией и вполне успешно использовался без нареканий, в том числе и в коммерческих целях, вплоть до декабря 2018 года. Но вдруг спустя пять лет вопросы возникли у следователей. По версии следствия, "НИТА" обязалась поставить авиационный тренажер, который являлся бы новым изделием. Вместо этого был поставлен якобы бывший ранее в эксплуатации. И якобы данный факт был скрыт от заказчика, а все полученные по контракту деньги были похищены.

Действительно, одним из требований при госзакупках может быть поставка нового оборудования. Однако специалисты понимают, что в случае с авиатренажерами это требование практически невыполнимо, так как, например, авиационная кабина берется от списанного самолета. При этом абсолютно новый тренажер стоил бы в разы дороже, а на его изготовление ушло бы несколько лет. В свою очередь руководство "НИТА" не скрывало, что заказало у иностранной компании - мирового лидера по производству авиационных тренажеров - его изготовление, поставку, монтаж и пусконаладку. Для производства тренажера были приобретены новейшие системы и оборудование. Установлены исключительно современные дорогостоящие основные части тренажера - система визуализации и система подвижности, оплачено новейшее программное обеспечение. Самим производителем тренажеру был присвоен уникальный заводской номер нового, вновь созданного изделия. Бывшие в употреблении модернизированные и проверенные на функциональность детали тренажера производителем никак не маскировались и вместе с шильдами завода-изготовителя и датами производства были доступны для осмотра специалистам заказчика. То есть тренажер официально купили за границей, установили, эксплуатировали, но при этом все 358 млн выделенных на него рублей украли? Как-то нелогично получается. Да, в контракте говорится о "новом тренажере", но в техническом задании это требование никак не отображается - как по причинам невозможности его исполнения в установленные контрактом сроки и цену, так и из-за элементарной технологической нецелесообразности.

Абсолютно новый тренажер стоил бы в разы дороже, а на его изготовление ушло бы несколько лет

Никто и не отрицает, что заказчик и исполнитель отошли от требований законодательства о госзакупках, что выразилось в неполном исполнении заведомо для обеих сторон невыполнимого условия контракта. Но это нарушение явно "не тянет" на уголовную статью о мошенничестве, а попадает в разряд гражданско-правовых отношений.

К тому же проведенная защитой независимая экспертиза реальной стоимости поставленного тренажера и его соответствия заявленным техническим требованиям показала, что тренажер стоил на самом деле даже дороже, чем заявленные в госконтракте 358 млн. В соответствии с заключением независимых экспертов фактическая рыночная стоимость поставленного тренажера на дату поставки составила 360 млн рублей, а в настоящее время его стоимость составляет 506 млн рублей. Стоимость же нового тренажера в 2012 году составила бы 716 млн рублей, а если покупать его сейчас, то почти 1 млрд 600 млн рублей. Как говорится, почувствуйте разницу. По мнению адвокатов, если бы их неоднократные обращения к следствию - провести такую же экспертизу - были услышаны, то у него отпали бы все вопросы по делу.

Ну и самое главное - за те два года, пока идет расследование, деятельность фирмы "НИТА" практически парализована. По ходатайству следствия на счета фирмы наложен арест. Причем сумма арестованных средств превышает сумму контракта. К слову, абсолютно рабочий тренажер CRJ200, который в июне этого года прошел повторную государственную сертификацию, сейчас выведен из эксплуатации. При этом он остается единственным в России для обучения на самолетах этого типа, и непонятно, как готовят сейчас летчиков. И что может произойти, если деятельность компании, которая занимается не только тренажерами, но и встроена в систему обеспечения безопасности полетов по всей стране, будет остановлена, тоже большой вопрос.

Возможно, обращение директора фирмы "НИТА" к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александру Абросимову поможет наконец разобраться в этой странной истории. Думается, ее подоплека - в несовершенстве законодательства о госзакупках, в котором не отражены сложные случаи практики, как это произошло в Санкт-Петербурге.