Проблему с поставками лекарств от COVID-19 объяснили перегруженностью дистрибьюторов

Проблемы с поставками противокоронавирусных лекарств в отдельные регионы связаны с перегруженностью каналов дистрибьюции, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Российская фармацевтическая отрасль имеет производственный и ресурсный запас для выпуска в необходимом количестве препаратов для лечения COVID-19, заверил глава Минпромторга участников президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Она в достаточном объеме производит 22 рекомендованных Минздравом препарата для профилактики и лечения коронавируса, а также девяти противомикробных. "Реагируя на повышенный спрос, предприятия нарастили производство более чем в два раза от пиковых объемов первой волны. Это примерно плюс 110 процентов к апрелю", - уточнил Мантуров. По некоторым позициям рост производства значительный. Так, выпуск дексаметазона увеличился в 15 раз.

- Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны в первую очередь с перегруженностью каналов дистрибьюции, - заявил министр. - Логистике и рознице требуется адаптация к повышенному спросу.