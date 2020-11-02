Проценко ответил на вопрос о связи группы крови с тяжестью COVID-19

Медики больницы в Коммунарке, где проходят лечение больные коронавирусом, проанализировали возможную связь между группой крови пациента с длительностью стационарного лечения и выживаемостью, однако достоверных различий не обнаружили.

Об этом на своей странице в Facebook написал главврач больницы Денис Проценко. "Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость". Достоверных различий не получили", - объяснил он.

Пост сопровождают два графика, из которых следует, что пациенты с разными группами крови умирают и выписываются в примерно одинаковых пропорциях. Похожая картина и с длительностью стационарного лечения.

Ранее, напомним, ученые из разных стран приходили к выводу, что связь между группой крови и рисками, связанными с COVID-19, есть. Сообщалось, в частности, что у людей со второй группой крови выше риск тяжелого течения заболевания, а с первой - ниже.

Фото: www.facebook.com