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Рубрика: Власть

Пушков: Украина упустила шанс на повышение уровня жизни

Текст: Юрий Когалов

Шанс на повышение уровня жизни у Украины был, но она его упустила. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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Тот заявил, что Украина в ближайшие годы не сможет достичь европейского уровня жизни, чтобы догнать хотя бы Польшу по уровню ВВП необходимо не менее 40 лет. По словам украинского политика, перед страной стоит сверхзадача - догнать Беларусь или Россию, у которой ВВП на душу населения в три раза больше, чем на Украине.

"Шанс у Украины на повышение уровня жизни был - в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой", - отметил Пушков на своей странице в социальной сети Twitter. По его мнению, при такой политике в 2011-2013 годах темпы роста экономики страны были приличные, ВВП приблизился к 200 миллиардам долларов. "Но был раскручен майдан, и Украина свой шанс провалила", - заявил российский сенатор.

Справедливость слов Гетманцева ранее отметил и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, с нынешней политикой Киев рискует не догнать не только российские макроэкономические показатели, но и даже уровень жизни африканских стран может оказаться недосягаемым для Украины.

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Стоит отметить, что в 2020 году на погашение и обслуживание госдолга Украины выделена треть государственного бюджета страны. Речь идет о 423,6 миллиарда гривен, из них - 282,1 миллиарда будут направлены на погашение основной суммы, а 141,5 миллиарда - на выплату процентов.

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