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02.11.2020 16:01
Рубрика: Власть

Путин назвал приоритеты космической отрасли

Текст: Кира Латухина
Работа по освоению космоса исключительна важна для обеспечения национальных интересов страны, заявил президент на видеоконференции по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Здесь нам, конечно же, нужно исходить из наших приоритетов, они известны. Это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов, в целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг", - перечислил Владимир Путин.

"Решение этих стратегических задач имеет огромное значение для нашей страны, для эффективного развития отечественной экономики, для повышения безопасности государства, для сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке, где конкуренция, как вы знаете, динамично растет", - пояснил президент.

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Власть Работа власти Госуправление Общество Космос Президент

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