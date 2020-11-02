Путин назвал рецепт лидерства в XXI веке

В конкурсе приняло участие свыше миллиона школьников. Его название отражает грандиозные общественные, технологические изменения, большие перемены, которые сейчас происходят в мире, отметил Владимир Путин.
"Чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом заложен, найти свой путь в жизни. От этого зависит будущее России, ее успехи и достижения", - отметил президент. "Большая перемена" - уникальный шанс показать самую яркую сторону своих способностей, считает он.
"Конкурс открыл новые звезды, даже целые созвездия юных талантов", - сказал Путин. Все зависит от воли и настойчивости, а власти обязательно поддержат молодежь во всех добрых начинаниях и планах, заверил он.
"В эпоху больших перемен очень важно оставаться неравнодушным человеком", - считает президент. "Чем больше таких открытых дорог для вас, тем увереннее движение вперед для всей страны", - заключил он.