Создавать условия для раскрытия талантов детей и подростков - это наша общенациональная цель. Об этом Владимир Путин заявил на видеоконференции с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена". Конкурс должен стать ежегодным, считает он.

В конкурсе, финал которого проходит в "Артеке", приняли участие свыше миллиона школьников. Название отражает грандиозные общественные, технологические изменения, в полном смысле большие перемены, которые сейчас происходят в мире, заявил Владимир Путин. "А чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, который заложен в каждом, помочь найти свой путь в жизни, - подчеркнул он, - от этого зависит будущее России, ее успехи и достижения".

"Большая перемена" предоставила уникальный шанс показать самую яркую сторону своих способностей и мастерства. "Конкурс открыл новые звезды, даже целые созвездия юных талантов", - сказал Путин, пообещав, что молодежь получит поддержку во всех добрых начинаниях и планах.

Победители - ученики 10 и 11 классов - будут вознаграждены суммой в миллион рублей и смогут поступить в лучшие вузы, школьникам средних классов приготовили по 200 тысяч рублей. Не будут забыты и преподаватели, и школы, продолжил президент. "Большая перемена" стала не просто конкурсом, а настоящим пространством для развития", - сказал он.

Одно из важнейших направлений - добровольческие проекты. "В эпоху больших перемен очень важно оставаться неравнодушным человеком", - считает президент. У сотен тысяч школьников появилась еще одна площадка для самореализации вне зависимости от места жительства и возможностей родителей. "Чем больше таких открытых дорог для вас, тем увереннее движение вперед нашей страны", - заметил он.

"Большая перемена" стала командой единомышленников, настоящим движением школьников, которые берут ответственность за будущее", - сказал Путин. "Каждый из вас, без исключения, талантлив. Вы все победители. И главная победа заключается в том, что вы смогли побороть сомнения, сделали важный шаг навстречу своей мечте", - пояснил он.

"Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы. Это, без всякого преувеличения, наша общенациональная цель. И убежден, она объединяет всех граждан нашей страны", - подчеркнул президент.

Конкурс должен стать ежегодным, считает Путин. И те, кто не смог победить в этом году, смогут вновь попробовать свои силы.

Ребята поделились планами на будущую профессию и рассказали о том, чего уже успели достичь. Так, парень из Дагестана был солистом детского хора, сейчас юнкор и волонтер, а хочет стать врачом. При этом во время карантина думал о туризме по России и разработал интересный для молодежи маршрут. Обычно о врачах вспоминают, когда заболеют, заметил Путин, но сейчас другие времена, и об их подвиге говорят ежедневно. "Думаю, это тоже повлияло на твой выбор", - сказал он.

Победители конкурса - ученики 10 - 11 классов - получат 1 миллион рублей и смогут поступить в лучшие вузы страны

"Мы видим, что наша система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач", - сравнил Путин. "Есть проблемы, и их очень много, но в целом у нас эффективная система здравоохранения для решения задач подобного уровня и масштаба", - оценил он. "Медицина становится все более и более высокотехнологичной сферой, все более интересной. Выбор очень правильный", - похвалил президент. "На Кавказе много крутых парней, и наверняка ты будешь одним из них", - сказал он.

Разговор о медицине продолжился. Девушка из Волгодонска придумала способ измерять уровень глюкозы - пластырь взаимодействует с потом и передает данные на браслет. Работать юная изобретательница хочет в "Росатоме", интересуется ядерной медициной. "Это направление всегда было хорошо развито", - одобрил и этот выбор Путин, заметив, что СССР был одним из пионеров развития ядерной медицины.

Общаясь с другими участниками - волонтерами, президент подчеркнул, что "в характере народов нашей страны генетически заложена поддержка ближнего, помощь тем, кто нуждается в ней". "Это абсолютно медицинский факт", - добавил он. "И очень важно поддержать этот талант (а быть добрым - это талант) в каждом человеке", - убежден Путин.

С ребятами, которые решили посвятить жизнь обучению детей, президент поделился уроками дзюдо: чем младше спортсмен, тем более опытный наставник ему нужен. "Работа с малышами - это закладка фундамента на всю будущую жизнь", - напутствовал он, назвав такой выбор очень интересным и непростым, но чрезвычайно важным для любого общества. "От результатов работы тех, кто работает с малышами, а может, уже и с подростками, зависит будущее нашей Родины, - считает президент. - И это не пафосные пустые слова, так оно и есть на самом деле".