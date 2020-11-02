Путин поручил разработать новый законопроект по физкультуре

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму законопроект, гармонизирующий законодательство о физкультуре и спорте и законодательство об образовании.

Речь идет об отнесении организаций, реализующих программы спортподготовки, к организациям дополнительного образования спортивной направленности. А также об отнесении программ спортподготовки к дополнительным общеобразовательным программам в области физкультуры и спорта.

Тренеры и воспитанники таких программ должны получить права и обязанности соответственно педагогических работников и обучающихся.

Срок выполнения поручения - 20 ноября.