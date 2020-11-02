Путин поручил утвердить профстандарт "Тренер-преподаватель"

Президент указал принять исчерпывающие меры, направленные на внедрение с 2021/22 учебного года федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель". Срок выполнения поручения - 10 ноября.

Кроме того, Владимир Путин поручил утвердить профессиональный стандарт "Тренер-преподаватель". Срок - 10 декабря.

Должности тренеров и других специалистов в области физкультуры и спорта должны войти в номенклатуру должностей педагогов и руководителей образовательных организаций.

Напомним, что эту тему на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта подняла глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Профессиональный тренер до сих пор не получил статус преподавателя, хотя Владимир Путин уже давал поручения на этот счет. Президент выразил недовольство задержкой и указал побыстрее решить вопрос.