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02.11.2020 13:24
Рубрика: Власть

Путин поручил утвердить Стратегию развития физкультуры и спорта

Текст: Кира Латухина
Утвердить до 25 декабря Стратегию развития физической культуры и спорта РФ до 2030 года поручил правительству Владимир Путин.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Документ необходимо доработать с учетом предложений Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и утвердить вместе с планом мероприятий по реализации.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В частности, нужно предусмотреть взаимосвязь Стратегии с национальными целями развития, формирование условий для интенсивного развития массового спорта, повышение заинтересованности в ГТО, создание спортивной инфраструктуры по месту учебы, работы, жительства и отдыха граждан, условий для занятий инвалидов.

В Стратегии должна быть предусмотрена непрерывность процесса тренировок сборных, в том числе и в условиях эпидемиологических ограничений, и меры по обеспечению достижения спортсменами лидерства на международной арене и вхождения олимпийской команды в тройку сильнейших.

Также Путин поручил разработать концепцию развития детско-юношеского спорта на период до 2030 года и создать единый всероссийский межведомственный научно-методический центр детско-юношеского спорта.

Кроме того, к 30 октября 2021 года должна быть готова единая автоматизированная информсистема для учета регулярно занимающихся физкультурой и спортом.

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