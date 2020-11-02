Путин поручил утвердить Стратегию развития физкультуры и спорта

Утвердить до 25 декабря Стратегию развития физической культуры и спорта РФ до 2030 года поручил правительству Владимир Путин.

Документ необходимо доработать с учетом предложений Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и утвердить вместе с планом мероприятий по реализации.

В частности, нужно предусмотреть взаимосвязь Стратегии с национальными целями развития, формирование условий для интенсивного развития массового спорта, повышение заинтересованности в ГТО, создание спортивной инфраструктуры по месту учебы, работы, жительства и отдыха граждан, условий для занятий инвалидов.

В Стратегии должна быть предусмотрена непрерывность процесса тренировок сборных, в том числе и в условиях эпидемиологических ограничений, и меры по обеспечению достижения спортсменами лидерства на международной арене и вхождения олимпийской команды в тройку сильнейших.

Также Путин поручил разработать концепцию развития детско-юношеского спорта на период до 2030 года и создать единый всероссийский межведомственный научно-методический центр детско-юношеского спорта.

Кроме того, к 30 октября 2021 года должна быть готова единая автоматизированная информсистема для учета регулярно занимающихся физкультурой и спортом.