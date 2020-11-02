Путин потребовал доложить причину задержки ракетно-космических программ

Новые программы, порученные "Роскосмосу", до сих пор не утверждены. В самое ближайшее время нужно их разработать и оперативно определиться с бюджетными ассигнованиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на видеоконференции по вопросам развития и финансирования ракетно-космической отрасли.

"Роскосмосу" было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также на развитие системы ГЛОНАСС, напомнил глава государства.

"Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование", - сказал Путин.

"Сразу подчеркну. Сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований на эти программы", - распорядился он.