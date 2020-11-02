Путин сравнил эффективность российской системы здравоохранения с иностранными

Опыт пандемии показал, что система здравоохранения РФ гораздо лучше способна мобилизоваться, чем в других странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с финалистами конкурса для школьников "Большая перемена".

Один из участников рассказал главе государства, что собирается стать врачом. Путин назвал выбор правильным. Он напомнил, что обычно о врачах вспоминают только тогда, когда заболевают. "Но сейчас мы знаем в каком положении находится весь мир, и наша страна в том числе в связи с распространением коронавирусной инфекции, - напомнил президент. - И сейчас мы каждый день говорим о врачах, об их подвиге".

Продолжая тему, он сравнил ситуацию в российском здравоохранении "с тем, что во всем мире происходит". Понятно, что не все довольны медициной и в России, сделал ремарку Владимир Путин. "Человек должен быть всегда недоволен, чтобы жить лучше. Это правильное правило", - сказал он. "Но мы видим, что наша система может гораздо лучше мобилизоваться для решения общенациональных задач, - подчеркнул президент. - Это касается и лекарственных препаратов, и техники".

Он признал, что у российской медицины есть проблемы, и их немало. "Но в целом у нас эффективная система здравоохранения, как показала пандемия", - подчеркнул глава государства.