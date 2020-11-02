Мировое Шоу Года приближается к финишу-катарсису.

Но есть вещи поважней этой суетни. Кто бы кого ни победил, проблемы США никуда не денутся.

4 года назад Трамп шел под лозунгом "Вернем Америке былое величие". Звонкий слоган. Но в этих словах есть СМЫСЛ. Так, значит, величие куда-то ушло (уходит)? Куда, почему? И как же его вернуть?

Величие страны... Звучит слишком пафосно, но это - объективная потребность ("скрепа") многих государств, наций, обществ, элит и более широких слоев. Связано с такими базовыми штуками, как Амбиции, Самоуважение, Самооценка, Самоидентификация. Стержень политического организма. "Не хлебом единым"...

Но что есть "Величие"?

В этом понятии много составляющих. Но два достаточно очевидны. Первое - "жить ПО-СВОЕМУ", т.е. реализовывая СВОЮ "программу", которая шумно или молча признается "лучшей". Прежде всего, речь, понятно, о своей Религии, но не только (обычаи, традиции, национальная идея). "По-своему" приравнивается к "по Правде". Это - субъективная, но самодостаточная вещь. Размер не важен. Второе - быть СИЛЬНЕЕ (богаче) ДРУГИХ. Более объективное, но по определению СРАВНИТЕЛЬНОЕ понятие. Все дело в размере.

"Закат Европы" стал "Рассветом Америки"

Случай США - особенно интересный.

Исходная Вера в Особый Путь, ИЗБРАННОСТЬ. Новый Свет! Сияющий город на Холме. Идея чисто религиозно-мессианская - первые поселенцы, пилигримы Нового Израиля, фанатичные пуритане. Но при создании нового общества в Век Просвещения, это органически слилось с социальными идеями Времени - политической, религиозной и этнической Свободы. Так у Отцов-Основателей сложился Уникальный синтез Избранности и Открытости.

Этот Проект стал магнитом, тянущим к Америке энергичных маргиналов из всей Европы, потом - со всего мира. Так Идеология помогла Силе - Сила подтвердила идеологию.

Европа весь XIX-начало ХХ века мучительно, зигзагами догоняла идеологию Французской Революции - изживала сословное общество. А в США его не было изначально. В этом смысле у США была Историческая Фора.

Европа истощала себя войнами - в США после Гражданской войны их не было, а 1 и 2 МВ их только обогатили и материально, и, что особенно важно, морально: они вступили в Западную Европу как Спасители.

"Закат Европы" стал "Рассветом Америки". США по праву назвали себя Лидером Западного Мира ("Свободного Мира") - не оспоришь! Ну, а после краха Социалистической Системы и распада СССР, казалось, наступила эра Мирового Монополизма США.

Китай - одна из немногих стран, где ВВП в 2020 г. растет, а не падает

Что есть Сила Страны?

Тысячи лет она понималась прежде всего как военная. США и тут оказались впереди мира: до 1940-х у них не было сильной Армии, их мощь была в Экономике. А после создания ЯО мир осознал, что Большие Войны невозможны, значит, центральная роль Армии постепенно уходит, Сила - не в Больших Батальонах, а в Экономике. Правда, США именно тогда создали сверхмощную Армию (благополучно проигравшую Корейскую и Вьетнамскую войны!), но это все-таки была Армия как продолжение Экономики (СССР погиб в том числе и потому, что в нем как раз Экономика была продолжением Армии).

Так Новый Свет шел впереди Старого Света - и физически (экономически, технически), и идеологически - "опережал дискурсом" и задавал дискурс.

К 1990-м сложилась уникальная ситуация Абсолютного Доминирования США: экономического, технологического, информационного, научного, идеологического, брендов и трендов.

Но Вечных Чемпионов, как и Конца Истории, - не бывает. "Все великое земное/Разлетается, как дым:/Ныне жребий выпал Трое,/Завтра выпадет другим..." Вопрос только в одном: уже наступило это "ныне" - или нет?

Несомненно, США остаются и останутся лидером Западного Мира ("Атлантического", "Бело-христианского". Кстати, Россия объективно тоже входит в эту Сверх-Цивилизацию, но в особой роли "диссидента"). Но вот сам этот мир - не идет ли вслед за "закатом Европы" и евроцентризма, "закат" уже всей Бело-христианской ойкумены? Понятно, "закат" не означает "гибель". Цивилизация остается - просто уже не задает дискурс миру, она сама в чем-то становится ПОДЧИНЕННОЙ, зависимой (см. опять же Европа после 1945-го).

Китай!

В 1990-м доля США в мировом ВВП - 22%, КНР - 4%. В 2013-м Китай догнал США - по 16% у каждого и стал неумолимо обходить. "При Трампе" разрыв вырос с 2,1% до 3,6%. Дело, понятно, не в самих этих мало кому интересных цифрах (да еще и разные методики подсчета, по ППС, по обменному курсу...). Дело в ОЩУЩЕНИИ. Тень Китая ложится на США, на Запад. Может быть, скоро Китай начнет задавать миру свои (какие?!) правила - хотя бы в экономике, торговле, финансах? Или вообще свой дискурс (опять - какой?). Или это нереально?

В "3 Мировой ковидной" (война нового типа - без выстрелов и столкновений государств) Китай побеждает. Пандемия там началась - и вот, на КНР, с их 1,4 млрд жителей, 91 000 заболевших, а на 330 млн американцев - 9 000 000 инфицированных, 230 000 погибших! "Китайская статистика"? Но не в 100 же раз! Кроме того, Китай - одна из немногих стран, где ВВП в 2020 г. растет, а не падает. Значит, их Система в чем-то важном ЭФФЕКТИВНЕЕ?

Тем временем в США - постановки "1984", с "новоязом" ("черное и белое" не говорите), "мыслепреступлениями", "5-минутками ненависти"...

Я далек от "выводов и прогнозов". США сохраняют подавляющее преимущество в точках роста - Наука, Технологии, Информация... Их Система много раз показывала способность к Перезагрузке, а кризисы могут как раз "взбадривать". Но в любом случае задача, названная Трампом 4 года назад, - никак не стала ближе к решению.