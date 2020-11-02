Более двух тысяч заведений Москвы получили QR-коды

Более двух тысяч столичных развлекательных организаций получили QR-коды для регистрации посетителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

В ведомстве уточнили, что коды получили в том числе рестораны и гостиницы, на которые действие указа мэра Москвы о чекинах не распространяется.

Система чекинов, напомним, используется в ночных заведениях Москвы с 19 октября. На дискотеки и другие развлекательные мероприятия, которые проходят в ночное время, пропускают при условии регистрации номеров телефонов. Если кто-то из участников вечеринки заразится коронавирусом, остальные гости получат SMS-уведомления о необходимости сдать тест.

Ранее стало известно, что систему планируют внедрить и во всех столичных ресторанах McDonald's.