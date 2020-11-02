Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии

Бывший хоккеист московского "Спартака", серебряный призер молодежного чемпионата мира России Игорь Мусатов приговорен решением Пресненского суда Москвы к четырем годам колонии общего режима за мошенничество с криптовалютой на сумму 800 тысяч долларов.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая, гособвинение попросило назначить подсудимому такой же срок. "Гражданский иск передали для рассмотрения в гражданском производстве", - сказала она.

Мусатов был арестован осенью прошлого года. Спортсмена обвиняли в преступлении, которое он совершил годом ранее. Как сообщалось, 33-летний Мусатов с группой лиц, по заявлению потерпевшего, совершил обман при продаже криптовалюты. Мужчина рассказал, что передал хоккеисту более 45 миллионов рублей, однако обещанную криптовалюту так и не получил.

Мусатов является воспитанником школы "Спартака". Помимо "красно-белых" он выступал за ряд клубов КХЛ. В составе молодежной сборной России Мусатов завоевал серебро на чемпионате мира в 2007 году, также он получал вызов в национальную команду на этап Евротура. Последним клубом Мусатова был братиславский "Слован", где он провел сезон-2016/17. С тех пор на профессиональном уровне в хоккей не играл.