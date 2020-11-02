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Рубрика: Общество

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Москве

Текст: Алексей Иванов

При различных сценариях распространения COVID-19 пик заболеваемости в Москве наступит в период с 8 по 17 декабря, а заметного снижения числа больных в столице стоит ожидать ближе к февралю - началу марта.

Соответствующими расчетами с "Известиями" поделился глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в стране, руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Новые производственные технологии" на базе СПбПУ Алексей Боровков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В своих расчетах эксперты группы опираются на количество активных больных. Показатель рассчитывается как число заболевших минус число выздоровевших и умерших. Исходя из этого, летний пик эпидемии в стране был зафиксирован 15 июня - свыше 245 тысяч активных больных. К осени показатель снизился на треть, но на 1 ноября составил уже почти 383 тысячи больных.

- Судя по темпам развития пандемии, в ближайшее время никакого плато, вычисляемого по числу активных больных, не предвидится, - полагает Алексей Боровков.

Для Москвы, на которую в разные дни приходится от четверти до трети новых случаев COVID-19, специалисты по моделированию определили три варианта развития событий: оптимистичный (маловероятный), средний, то есть основной, и пессимистичный. Они отличаются по скорости распространения заболевания. В первом случае пик пандемии в столице наступит 17 декабря (133 тысячи активных больных), во втором - 14 декабря (около 192 тысяч), в третьем - 8 декабря (260 тысяч).

Соответственно, показатели для всей страны нужно умножать примерно на три, но в разных регионах сроки выхода на плато по заболеваемости могут сильно отличаться в силу местной специфики, действий властей на местах и так далее.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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